Bornaer Bestatterin lädt zur digitalen Erinnerung ein

Borna/Böhlen

Seit 30 Jahren war Karin George jedes Jahr am Totensonntag auf dem Friedhof – in Rötha, Kitzscher und Borna. Mit ihr zahlreiche Menschen, die für ihre verstorbenen Angehörigen ein Erinnerungslicht anzündeten. Nun, anlässlich der 31. Auflage, verlagert George, Inhaberin des gleichnamigen Bestattungshauses, das Erinnerungsleuchten wegen der Corona-Pandemie ins Digitale. „Auch wenn wir die Gedenkstunde virtuell stattfinden lassen, so ist es dennoch eine gute Möglichkeit, zusammen zu sein und zusammen zu trauern“, sagt sie.

Gerade in diesem Jahr sei es wichtig und notwendig, der Toten zu gedenken. „Im Herzen leuchtet immer ein Licht – von denen, die wir verloren haben“, macht sie deutlich. Menschen, die einen geliebten Angehörigen verloren haben, konnten an dem diesjährigen Totensonntag ein Erinnerungslicht über die Homepage von George entzünden. Eine gute Gelegenheit, auch darüber nachzudenken, was von einem geliebten Menschen bleibt.

Erinnerungs-Kochbuch könnte noch dieses Jahr erscheinen

Und das sind nicht ausschließlich Erinnerungen. Von vielen ist auch eines geblieben: ein Rezept. Von einem Kuchen, einem leckeren Mittagessen. „Und damit bleibt auch ein Andenken an gemütliche Tage in Familienrunde“, betont Esther George, Tochter von Karin George. In den vergangenen Monaten haben die beiden Rezepte gesammelt, um daraus ein Kochbuch zu machen.

Und zwar eines, das alte Familienrezepte beinhaltet und damit ein weiteres Andenken schafft. Mehr als 30 Rezepte sind so zusammengekommen – sei es das Lieblingsgericht von Tante Sofia, der beste Apfelkuchen von Oma Gertrud oder das leckerste Grillhähnchen von Opa Hans. „Viele Rezepte sind in Familienhand, werden von Generation zu Generation weitergereicht“, sagt Karin George. Nun hoffen Esther und Karin George, dass das Kochbuch noch in diesem Jahr in den Druck gehen kann.

Große Nachfrage nach Schmuckstücken mit Fingerabdruck

Laut George unterliegen die Erinnerungskultur und die Wahrnehmung des Todes einer ständigen Veränderung. Das beweise nicht nur die rege Teilnahme am Kochbuch, sondern auch die Nachfrage nach Schmuckstücken, die entweder einen winzigen Teil der Asche beinhalten und oder einen Fingerabdruck des Verstorbenen zeigen. „Viele Hinterbliebene wollen auch beides gleichzeitig“, betont Karin George. Darüber hinaus werde zunehmend eine Mini-Urne nachgefragt, die zuhause aufbewahrt werden darf. „Sie ist rund vier Zentimeter groß und beinhaltet einen winzigen Bruchteil der Asche“, erklärt Tochter Esther.

Von Julia Tonne