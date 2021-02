Bornaer Beziehungspflege in Zeiten von Corona

Borna

Cafés, Kinos und der Eifelturm sind zu. Fahrten nach Paris sind zwar noch möglich, wenn es um den eigenen Broterwerb geht. Ansonsten sind die Einschränkungen groß, unter denen die Bewohner von Etampes wie alle Franzosen derzeit coronahalber zu leiden haben. Dennoch sind es Botschaften wie diese, die das Band zwischen Borna und der 25 000-Einwohner-Stadt im Großraum Paris nicht reißen lassen, mit der Borna seit mehreren Jahrzehnten eine feste Städtepartnerschaft verbindet. „Das nächste Treffen ist jetzt für 2022 geplant“, sagt Walter Dietzschold, und dann soll auch gefeiert werden.

Vereinschef Walter Dietzschold Quelle: Archiv

Fahrten nach Leipzig und Elstertrebnitz geplant

Er ist Vorsitzender des Vereins für Städtepartnerschaften, der sich vornehmlich um die Bornaer Beziehungen nach Frankreich kümmert. Seit nunmehr nahezu 21 Jahren, weshalb im vorigen Jahr Jubiläum gefeiert werden sollte. Die Planungen für den Besuch der Franzosen an der Wyhra, sagt Dietzschold, waren schon ganz konkret. Neben einer Bilderschau waren Ausflüge in die Eisenmühle in Elstertrebnitz sowie ein Besuch des Panometers im Leipziger Süden organisiert worden. Die Pandemie ließ das alles zur Makulatur werden – so wie auch den Gegenbesuch, der in diesem Jahr an einem Wochenende im Frühjahr stattfinden sollte. So ging es seit Jahren hin und her, Unterbringung in Privatquartieren inclusive, so wie es üblich ist.

Klassische Briefe und E-Mails

Derzeit besteht die Kunst nach Angaben des Vereinsvorsitzenden darin, die Verbindung zu halten. Dietzschold macht das in der Regel per E-Mail, andere schreiben ganz klassisch Briefe. Seit nunmehr 14 Jahren steht Dietzschold dem Verein vor, dessen Altersspektrum sich von 25 bis 80 Jahren erstreckt.

Nachfolgerin gefunden

Der Vorsitzende selbst wird 75, und er denkt daran, seinen Posten weiterzugeben Schließlich ist es nicht der erste Verein, für den der frühere Bornaer Stadtrat den Hut auf hat. 27 Jahre war Walter Dietzschold Vorsitzender des Männerchors Eula. Seine Nachfolgerin steht mit Katrin Kräcker, stadtbekannte Bornaer Ärztin, bereits fest.

Von Nikos Natsidis