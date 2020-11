Borna

Der Bioladen in Borna rudert zurück: Seit einigen Tagen werden Kunden bereits an der Eingangstür darauf hingewiesen, dass nun auch hier beim Bummel durch das Geschäft eine Maske getragen werden muss. Bis vor kurzem noch hatte Inhaberin Ina Elsner ihren Kunden mitgeteilt, dass „eine Maskenpflicht hier nicht existiert“.

Wie das Landratsamt Landkreis Leipzig auf Anfrage mitteilt, sei das Geschäft in der Bahnhofstraße nach Hinweisen aus der Bevölkerung zweimal kontrolliert und die Inhaberin „intensiv über die Maskenpflicht sowie die Hygienemaßnahmen“ unterrichtet worden, wie Brigitte Laux, Sprecherin des Landkreises, erklärt. Darüber hinaus habe das Landratsamt ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Weshalb Elsner nun doch die geforderten Maßnahmen umgesetzt habe.

Gesundheitsschutz spielt bei Umsetzung im Bioladen keine Rolle

Seit kurzem nun also hängt ein neues Schreiben an der Eingangstür, in dem es heißt, dass im Bioladen Maskenpflicht bestehe – jedoch nicht etwa des Gesundheitsschutzes zuliebe, sondern „um Schaden von meinem Geschäft abzuwenden“. Allerdings weist Elsner darauf hin, dass sowohl einige Mitarbeiter als auch Kunden aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen dürften. Es widerspreche ihrer „ethischen Lebensauffassung“, diese Menschen aufgrund dessen zu diskriminieren. Weiter wünsche sie sich, dass sich die Menschen mit „ehrlicher Solidarität“ begegnen.

Nicht nur in Borna sorgte die von Elsner eigenständig ausgesetzte Maskenpflicht für Ärger, Unverständnis und Missmut. Auch in Böhlen kam die Aktion der Bioladeninhaberin gar nicht gut an. Denn Elsner hatte Interesse signalisiert, im Stadtteil Großdeuben einen Bioladen zu eröffnen, um für die Ortsteilbewohner eine Einkaufsmöglichkeit zu schaffen. „Aber auch in Böhlen und Großdeuben gilt die Allgemeinverfügung“, stellt Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt klar. Zwar seien die Ambitionen von Elsner noch nicht spruchreif, aber ob sie es jetzt noch werden, sei fraglich. „Es gab schon einige Rückmeldungen von Bewohnern, die sich von der Idee des Bioladens distanzieren“, sagt der Rathauschef. Erst recht, wenn Elsner diesen betreiben wolle.

Ob Elsner nun tatsächlich noch ein Bußgeld zu zahlen hat, ist noch offen. Wie Laux erklärt, sei das Verfahren von Seiten des Landkreises noch nicht endgültig abgeschlossen.

