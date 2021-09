Bornaer Brühl wegen Kranarbeiten ganztägig gesperrt

Borna

Wegen Kranarbeiten wird der Brühl in Borna an der Ausfahrt des Edeka-Parkplatzes am 24. September gesperrt. Damit wird die Kirchstraße zur Sackgasse, teilt Bornas Rathaussprecher Hans-Robert Scheibe mit. Hier gilt ein einseitiges Halteverbot. Zwischen der Einmündung der Roßmarktschen Straße und dem Abzweig Brühl ist die Kirchstraße in beide Richtungen befahrbar.

Die Sperrung kann nach Angaben der Stadtverwaltung über den Markt und die Wilhelm-Külz-Straße umfahren werden. Die Sperrung soll am Abend aufgehoben werden.

Von LVZ