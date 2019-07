In Borna hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die acht Kunstkeramiken gegenüber des Edeka-Marktes retten will. Ihre Konservierung und ein gläserner Schutz sind bis zum Landeserntedankfest im September geplant. Am Dienstag startete die erste Aktion. Es gibt jetzt einen Spendenaufruf.