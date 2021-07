Bornaer Dinterschul-Chef Ziemann geht in den Ruhestand

Borna

Frank Ziemann ist mit sich im Reinen. „Ich denke, ich habe alles richtig gemacht“, sagt der Leiter der Dinter-Oberschule in Borna. Für den 62-Jährigen ist es Zeit für eine Bilanz. Zum Schuljahresende verabschiedet er sich und geht in den Ruhestand.

Von der Schiller-Universität Jena nach Borna

„Ich bin nur an ganz wenigen Tagen ungern zur Arbeit gegangen“, sagt Ziemann. Und weiter: „Wer früh nicht mit einem Lächeln kommt, muss sich nicht wundern, wenn die Schüler auch nicht lächeln.“ Für den studierten Englisch- und Russischlehrer gewissermaßen eine Maxime, mit der er vor mehr als dreieinhalb Jahrzehnten als Lehrer angefangen hat. Das war schon 1984 so, als er nach dem Lehrerstudium an der Friedrich-Schiller-Universität Jena nach Borna kam.

Eine Wohnung in Borna

Nicht unbedingt das Wunschziel für den Berufsanfänger, „aber hier gab es eine Wohnung“. Besser gesagt: Seine Frau hatte eine Wohnung in der Seumestraße, „sonst hätten wir bei den Eltern einziehen müssen.“ In Altenburg, wo Ziemann großgeworden ist.

Englischunterricht am Nachmittag

In Borna kam der junge Lehrer an die POS (Polytechnische Oberschule) „Karl Marx“, die heutige Grundschule in Borna-West. Es war die Russisch-Schule des Kreises, an der Kinder schon ab der dritten Klasse und damit zwei Jahre früher als üblich die Sprache der sowjetischen Freunde lernen konnten.

Ziemann gab aber vor allem Englisch. In der Regel nachmittags, weil dieses Fach fakultativ, also freiwillig, war und die Unterrichtsstunden zeitgleich mit den Fernsehsendungen („English for you“) stattfinden musste.

Auch ein Schulleiter hat mal Hunger: Frank Ziemann mit seiner jahrzehntealten Brotbüchse. Quelle: Jens Paul Taubert

Schulleiter in Lobstädt

Die Schule, die heute den blumigen Namen „Kinder dieser Welt“ trägt, war reichlich zehn Jahre nach ihrer Errichtung noch nicht so verschlissen wie andere Bildungseinrichtungen. Es waren die letzten Jahre der DDR, was damals freilich niemand ahnen konnte. Das bedeutete Vorgaben zur politischen Agitation, „aber das konnte man auf ein erträgliches Maß reduzieren“, sagt der Dinterschul-Chef.

Dass er sich wie viele seiner Kollegen mit den Verhältnissen arrangierte, war kein Alleinstellungsmerkmal von Pädagogen zu DDR-Zeiten. „Ich habe aber schon manches hinterfragt.“ Und während der Wendemonate 1989/1990 auch den Mund aufgemacht, was zur Folge hatte, dass Frank Ziemann bei der vorsichtigen Neuorganisation des Bildungswesens Schulleiter wurde – in Lobstädt, wo es wie an allen Orten der DDR eine POS mit Unterricht bis zur zehnten Klasse gab.

Von Lobstädt nach Borna-West

Ziemann blieb zwei Jahre im heutigen Neukieritzscher Ortsteil, wo er auch seit Jahren wohnt. Im Jahr 1992 kam die große Schulreform im wiedergegründeten Freistaat Sachsen, mit der Grund- und Mittelschulen sowie Gymnasien entstanden. Ziemann bewarb sich erneut um einen Chefposten und wurde Leiter der Mittelschule West neben der Schwimmhalle, mit Anfang 30. Das blieb er, bis klar wurde, dass es in Borna nur noch eine Mittelschule geben würde.

Eine der größten Schulen in Sachsen

Von 2003 war er dann Leiter der Dinterschule, seiner heutigen Wirkungsstätte, zu der auch sein bisheriges Domizil in der Deutzener Straße als Außenstelle gehörte. Eine harte Zeit. „Wir hatten 700 Schüler und manchmal acht Abschlussklassen“ – an den beiden Schulstandorten in Borna-West und im Stadtzentrum.

In den Jahren danach gab es an der Mittelschule, die heute unter dem Label „Oberschule“ firmiert, auch mal nur zwei Abschlussklassen. Ziemanns Einrichtung war eine der größten in Sachsen. Und sogar die Ministerialen im fernen Dresden interessierten sich dafür, „wie das bei uns funktioniert“.

Immer zehn, zwölf Stunden unterrichtet

Ein Schulleiter hat zig Dinge zu tun. Dennoch ließ es sich Frank Ziemann auch als Schulleiter nicht nehmen, doch recht häufig als Lehrer vor der Klasse zu stehen. „Ich habe immer zehn, zwölf Stunden unterrichtet.“ Er wollte die Stunden mit den Schülern nicht missen, nicht zuletzt auch deshalb, „weil ich das Ohr an der Masse haben wollte“.

Lehrer in zwei Systemen

Der 62-Jährige war Lehrer in zwei Systemen. Lassen sich die Zeiten vor und nach 1989 vergleichen? „Davon bin ich kein Freund.“ Zu DDR-Zeiten wurde „genauso Blödsinn gemacht wie heute“. Unterschiede sieht der Pädagoge aber schon, und zwar in den sozialen Unterschieden der einzelnen Familien, aus denen die Schüler stammen. Wobei er das nicht an den Kindern festmachen will, vielmehr seien die Eltern wichtig.

Herzblut als Voraussetzung

Was sich in jedem Fall geändert hat, ist die Einstellung zum Lehrerberuf. Ziemann gehört wie viele seiner Kollegen, die noch zu DDR-Zeiten studiert hatten und lehrten, zu denen, für die Herzblut eine wichtige Voraussetzung für ihren Beruf ist. „Das ändert sich jetzt.“

Er weiß von jüngeren Kollegen, dass die ihren Beruf vor allem als Job zum Geldverdienen betrachten. „Mein Verständnis ist es aber, dass man sich als Lehrer über das normale Maß hinaus engagiert“, anstatt sich primär um eine ausgeglichene Work-Life-Balance zu kümmern.

Urlaub und vier Enkel

Wenn sich Ziemann mit Schuljahresende in den Ruhestand verabschiedet, steht zunächst ein Urlaub mit Gattin Cornelia an, ebenfalls Lehrerin und weiter im Beruf. Die vier Enkel werden nach Lobstädt kommen, und er wird viel mit dem Rad fahren, eine seiner sportlichen Leidenschaften neben der Basketball-Altherren-Mannschaft des Leichtathletik-Teams Borna und den Volleyballern beim VSV 77. Im nächsten Jahr soll es dann nach Kanada gehen.

Frank Ziemann ist leidenschaftlicher Radfahrer. Quelle: Hartmut Karich

Übergabe an den Nachfolger

Zudem steht noch die Übergabe an einen Nachfolger an. Wer das ist, weiß Frank Ziemann aber bisher noch nicht.

Was ihm fehlen wird

Wird ihm etwas fehlen, wenn das Schuljahr im September wieder beginnt? „Das frühe Aufstehen ganz sicher nicht“, meint er schmunzelnd. Er schläft gern etwas länger. Der Stress, viele Dinge gewissermaßen zugleich erledigen zu müssen, sicherlich auch nicht. Die Schüler und die Kollegen aber schon.

Lesen Sie auch

Von Nikos Natsidis