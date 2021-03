Bornaer Drogen-Plantage bei Fischer-Art: Drei Vietnamesen festgenommen

Borna

Nach dem Brand im Bornaer Wohnhaus des Künstlers Michael Fischer-Art hat die Polizei jetzt zwei weitere vietnamesische Männer, 35 und 45 Jahre alt, festgenommen. Ihnen und einem dritten Vietnamesen (21), den die Polizei kurz nach dem Brand am Mittwoch unter dringendem Tatverdacht verhaftete, werden fahrlässige Brandstiftung, der Betrieb einer großen Hanf-Plantage und der Handel mit Drogen zur Last gelegt.

Hunderte Cannabis-Pflanzen stellte die Polizei im Keller sicher. Quelle: André Neumann

Vorwurf: Drogenanbau und Rauschgifthandel

„Durch den Ermittlungsrichter wurde Haftbefehl in allen drei Fällen erlassen und in Vollzug gesetzt“, sagt Olaf Hoppe, Pressesprecher der Polizeidirektion Leipzig, am Sonntagvormittag. In den Kellerräumen habe man Cannabis-Pflanzen „im oberen dreistelligen Bereich in unterschiedlichen Wachstumsstadien“ gefunden. Nach der Festnahme des 21-Jährigen, die die Staatsanwaltschaft wegen des dringenden Tatverdachts gegen ihn bestätigte, wurde laut Hoppe der Brand-Ort bewacht. Ziel: eine Untersuchung des unmittelbaren Brand-Ortes, zu dem die Polizei noch gar nicht vordringen konnte, zu ermöglichen und mögliche Beweismittel zu sichern.

Ermittler konnten erst am Freitag rein

„Ein Messtrupp der Feuerwehr hat am 5. März eine Begehbarkeit des Brand-Ortes bestätigt und die Staatsanwaltschaft Leipzig eine Durchsuchung angeordnet“, so der Sprecher. Aufgrund von Rauch war der Zutritt vorher zu gefährlich. Im Zuge der folgenden Ermittlungen sei man auf die beiden anderen Männer gestoßen. Sie befänden sich jetzt ebenfalls in Haft. „Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen und werden fortgeführt.“

Ein Brand mit starken Rauchentwicklung hatte am Mittwoch die Feuerwehr auf das Areal der der alten Witznitzer Brikettfabrik geführt. Quelle: Julia Tonne

Ursache des Feuers ist noch offen

Hatte das Feuer im Keller des Hauses, das Fischer-Art in Borna bewohnt, am Mittwochmittag für Aufsehen gesorgt, erfuhr das Geschehen bald eine überraschende Wendung: Während der umfangreichen Löscharbeiten stießen die Einsatzkräfte auf eine große Cannabis-Plantage. Auf mehreren Ebenen wurden Hunderte Pflanzen gezogen. Der Strom für die ausgeklügelte Licht- und Wärmetechnik, die ein schnelles Wachstum sicher stellen sollten, wurde illegal aus dem Stromnetz gezapft. Diese Manipulation waren dem Stromlieferanten Städtische Werke Borna bisher nicht aufgefallen. Die Höhe des durch den Energie-Diebstahls entstandenen Schadens wurde noch nicht berechnet.

Von Ekkehard Schulreich