Bornaer Eventshopping findet am 11. September statt

Borna

In Zeiten von Covid-19 kann sich vieles ändern. Bisweilen auch sehr schnell, wie die permanenten Lockerungsübungen diesbezüglich speziell im Freistaat Sachsen in den letzten Wochen gezeigt haben. Deshalb gibt es auch die Hoffnung, dass die Stadt Borna im September eine ihrer traditionellen innerstädtischen Veranstaltungen zurückbekommt. Jedenfalls nach jetzigem Stand, macht Jörg Faburg vom Bornaer Gewerbeverein klar. Gemeint ist das Eventshopping, zu dem die Innenstadthändler in diesem Jahr am 11. September zum neunten Mal einladen.

Bornaer Eventshopping mit Hygieneregeln

Allerdings ist klar, dass der verkaufsoffene Freitagabend zwischen Altenburger Tor und Reichstor unter Corona-Bedingungen stattfindet. „Also mit den gängigen Hygienevorschriften“, so Faburg. Und im Zweifel auch mit Einschränkungen, die dazu führen könnten, dass bei hunderten Besuchern in der Reichsstraße eben immer nur eine Handvoll in die jeweiligen Geschäfte darf. Aber: Das Eventshopping spielt sich vor allem an der frischen Luft ab, was die Lage entspannen dürfte.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Damoklesschwert zweite Corona-Welle

Über allen Wünschen und Plänen in Sachen Eventshopping schwebt aber nach wie vor das Damoklesschwert einer zweiten Corona-Welle mit entsprechenden Folgen. „Dann müssten wir das absagen“, erklärt Jörg Faburg. Was sich angesichts vergleichsweise kurzer Organisationszeit aushalten ließe. Die eigentlichen organisatorischen Weichen sollen deshalb erst Anfang Juli gestellt werden. Und auch finanziell wäre eine Absage wegen Corona noch verschmerzbar. „Es handelt sich ja nicht um das Münchner Oktoberfest mit einem millionenschweren langen Vorlauf.“

Kein Street-Food-Festival 2020 in Borna

Während es also für das Eventshopping berechtigten Grund zur Hoffnung gibt, sieht es für eine andere schon länger avisierte Großveranstaltung in Borna weniger gut aus. Gemeint ist ein Street-Food-Festival, eine kulinarische Weltreise mit sogenannten Foodtrucks. Die war bereits im vorigen Jahr geplant, scheiterte aber an Diskrepanzen mit dem Veranstalter. Ein weiterer Anlauf in diesem Jahr blieb wegen des Ausbruchs der Pandemie gleich zu Beginn stecken, so dass auch unter günstigsten Covid-19-Bedingungen iin diesem Jahr nicht daran zu denken ist. Ein erneuter Versuch soll nur nach Angaben von Jörg Faburg im nächsten Jahr gestartet werden.

Von Nikos Natsidis