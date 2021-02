Bornaer Feuerwehr: Neues Löschgruppenfahrzeug LF 10 zieht ein

Borna

Nachwuchs im Gerätehaus der Feuerwehr Borna: Die Kameraden haben am Dienstagnachmittag ein nagelneues Löschgruppenfahrzeug bekommen. Das LF 10 ersetzt künftig den alten W50, der mittlerweile 32 Jahre auf dem Buckel hat. Doch trotz des Neuzugangs wird der W50 nicht außer Dienst gestellt. „Die Jugendfeuerwehr kann ihn ab sofort nutzen“, erklärt Ortswehrleiter Toni Winkler. Die musste bislang mit einem W50 vorliebnehmen, der noch einmal zehn Jahre älter ist. Und der wiederum solle nun so bald wie möglich versteigert werden.

Stadtwehrleiter Kai Noeske und einige Kameraden hatten sich am Dienstagmorgen auf den Weg gemacht, um den Neuzugang in Giengen an der Brenz nahe Ulm abzuholen. Dort hatte die Mercedes-Karosserie vom auf Feuerwehren spezialisierten Unternehmen Ziegler die entsprechenden und notwendigen Aufbauten und Ausstattungen erhalten. „Der ganz große Vorteil gegenüber dem alten W50 ist der, dass das LF 10 einen 2000-Liter-Wassertank an Bord hat“, erklärt Noeske.

Neuanschaffung kostet rund 400 000 Euro

Darüber hinaus punktet der Neue mit einem Automatikgetriebe und permanentem Allradantrieb. „Das ist zum bisherigen Fahrzeug ein Unterschied wie Tag und Nacht“, betont Petrik Hartkopf, der ein gutes Stück der Strecke fahren durfte.

Lau Winkler und Noeske biete das LF 10 Platz für eine komplette Löschgruppe, also neun Mann, und die entsprechende Ausrüstung. Außerdem gebe es eine zusätzliche tragbare Pumpe und einen Flutlichtmast. Mit rund 400 000 Euro hat das LF 10 zu Buche geschlagen, Fördermittel gab es dafür in Höhe von rund 150 000 Euro. Auch die Kommunen Limbach-Oberfrohna und Stollberg sind nun stolze Besitzer eines solchen Fahrzeugs. Die drei Aufträge gingen als Sammelbestellung raus.

Von Julia Tonne