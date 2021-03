Borna

Wegen eines Containerbrandes ist die Feuerwehr Borna am Dienstagabend alarmiert worden. Da Passanten den Standort an einem Gebäude gemeldet hatten, sodass die Gefahr eines Übergreifens des Feuers bestand, rückten zwei Löschfahrzeuge, die Drehleiter und der Einsatzleitwagen mit insgesamt 23 Kameraden zum Hofbereich hinter der Sparkasse an der Mühlgasse aus. Der Aufwand erwies sich – „glücklicherweise“, wie es hieß – als nicht erforderlich.

Zwei Brandschützer hatten mit einem Strahlrohr die Flammen in dem Kunststoffgroßbehälter schnell unter Kontrolle. Der verbrannte Unrat wurde ausgekippt und zusammengekehrt. Knapp eine halbe Stunde nach der Alarmierung fuhren die Fahrzeuge wieder ab. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, dürfte aber vergleichsweise gering sein.

Die Flammen in einem Kunststoffcontainer werden gelöscht. Quelle: Olaf Krenz

Hinter den kleinen Einsatz geblickt

Allerdings steckt hinter der sachlichen Kurzfassung des eher kleinen Vorfalls einiges mehr. Was damit beginnt, dass sich unter den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten die Väter mit kleinerem Nachwuchs wohl gerade vorm Fernseher fürs „Sandmännchen“ bereitgemacht haben dürften. Sie und ihre Kollegen wurden gegen 18.45 Uhr aus dem Feierabend gerissen. Weil sich jemand, vielleicht auch mehrere, den gefährlichen Unfug einer Kokelei einfallen lassen hatte. Oder jemand leichtfertig mit brennendem und brennbarem Material umgegangen war.

Der verbrannte Unrat liegt bereits draußen, zwei Kameraden löschen mit einem Strahlrohr ab. Quelle: Olaf Krenz

Kosten im vierstelligen Bereich

Gelöscht werden musste zwar nur ein paar Minuten. Der gesamte Vorgang bis zur wiederhergestellten Einsatzbereitschaft – Fahrzeuge und Gerätschaften inklusive verbrauchter Materialien (Kraftstoff, Wasser...) sowie Kleidung hergerichtet, als wäre nichts passiert – sollte nach Auskunft des Einsatzleiters circa eine Stunde in Anspruch nehmen. Was laut Feuerwehrkostensatzung für einen erwischten Verursacher durchaus eine vierstellige Zahlung bedeutet. Allein die vier Fahrzeuge schlagen zusammen mit einem Stundensatz von fast 550 Euro zu Buche. Als Aufwandsersatz für die (einfachen) Kameraden werden je 28 Euro, also hier in Summe rund 650 Euro fällig. Da sind Strafen noch nicht dabei.

Von Olaf Krenz