Bornaer Fitnessstudio will wieder öffnen: Mit Maske – aber ohne Dusche

Borna

Wenn die Inzidenzzahlen im Landkreis Leipzig weiter so sinken wie in den letzten Tagen, dürfen auch Fitnessstudios wieder öffnen. Das wird im „Fit und Fair“ an der Altenburger Straße in Borna positiv aufgenommen. „Wir stehen in den Startlöchern“, sagt Inhaber Thomas Reißinger. Es könnte im Prinzip sofort losgehen, „auch wenn wir eine Nachtschicht einlegen müssten“.

Seit November war das Studio wie alle anderen auch in Deutschland corona-bedingt geschlossen. Längst fragen die Mitglieder nach, wann es wieder losgeht. „Sie rufen jetzt schon an“, sagt Reißinger. Alle scharren gewissermaßen mit den Hufen.

Thomas Reißinger, Inhaber des Studios „Fit und Fair“ in Borna. Quelle: privat

Duschen dürfen nicht benutzt werden

Immerhin durften auch bei „Fit und Fair“ seit gut sechs Monaten keine Hantel mehr gestemmt und kein Laufband mehr in Bewegung gesetzt werden. Bis dahin war es nach dem ersten Lockdown seit Mai 2020 zumindest erlaubt, mit dem pandemie-bedingten Einschränkungen Leibesübungen zu absolvieren.

Heißt: Die Dusche durfte nicht benutzt werden, und wer sich von einem Gerät zum anderen bewegte, musste eine Maske aufsetzen. Immerhin: Beim Training selbst konnte der Mund-Nasen-Schutz abgesetzt werden. An diesen Vorgaben sei auch jetzt nicht zu rütteln, macht der Studiochef klar. „Masken sind notwendig, da gibt es nichts zu diskutieren.“

Kurse weiterhin nicht erlaubt

Kurse sind wie schon bis Oktober aber weiterhin untersagt. Dort würden sich die Sportler zu nahe kommen. Das würde auch jetzt wieder gelten, wenn die Inzidenz unter 100 sinkt.

Treue Stammkundschaft

Natürlich hat es während der langen Schließzeit des Studios Kündigungen gegeben, sagt Thomas Reißinger. Weil er aber während der Zwangsschließung keine Mitgliedsbeiträge kassierte, hielten sich das in Grenzen. Die Stammkundschaft blieb ihrem Studio treu, so der Inhaber. Es waren eher Abschiede, wie es sie auch in corona-freien Zeiten gibt, wenn etwa Leute fortziehen.

Harte Zeiten für Studenten

Hart waren die letzten Monate besonders für diejenigen von Reißingers Mitarbeitern, die geringfügig beschäftigt sind. Etwa Studenten und Leute, die mehrere Jobs haben, die von keiner Seite auf finanzielle Unterstützung hoffen durften.

Von Nikos Natsidis