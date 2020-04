Bornaer Galerie öffnet am Sonnabend mit Anke Wolf

Borna

Es ist ein schönes Lebenszeichen in Corona-Zeiten. Am Sonnabend startet die Galerie Projekt Vier in der Bornaer Reichsstraße in ihre nunmehr siebente Saison. Pandemiebedingt mit einem Monat Verspätung. Immer am Sonnabend in der Zeit von 10 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung ist die Galerie künftig geöffnet, sagt Anke Wolf, eine der Initiatoren des Projekts. Der traditionelle und stets gut besuchte Saisonstart fällt in diesem Jahr allerdings dem Virus zum Opfer. Und als Zeichen der neuen Zeit begrüßt „Gerd“, ein mit Mundschutz und allem Drum und Dran versehener Kopf neben der Tür des Galerieladens, die Besucher.

„Weltenbummel“ mit eigenen Arbeiten

Malerin Anke Wolf zeigt in der Schau unter dem Titel „Weltenbummel“ eigene Arbeiten. Das gleichnamige Werk entstand im Februar und sollte im April selbst auf Reisen gehen - in die französische Partnerstadt von Borna, nach Etampés. Das Bild war neben fünf weiteren Werken von Wolf von der Jury des „Salon de la Société Artistique d' Etampés“ ausgewählt worden, um in der dortigen Jahresausstellung gezeigt zu werden. Daran hatte die Künstlerin schon zweimal teilgenommen. Ob sie ihre Bilder in diesem Jahr doch noch in Etampes ausstellen kann, ist ungewiss.

Anzeige

Inspirationen auf Reisen

In der Schau mit dem Titel „Weltenbummel“, bei der es sich auch um eine Verkaufsausstellung handelt, präsentiert Anke Wolf in den aktuellen Zeiten des Nicht-Verreisens Sehnsuchtsorte wie die "Goldene Stadt" oder ein Bild mit dem Titel „Flammengotik“ – eine Version der Fensterrose des Straßburger Münsters, aber auch die Provence oder die Bauhaus-Welt. Inspiriert wurde sie dazu auf ihren Reisen.

Weitere LVZ+ Artikel

Bücher-Bar für jedermann

Unterwegs aufgegriffen hat Wolf auch die Idee von Bücherkisten und -schränken oder bunt bemalten Kommoden im öffentlichen Raum, in denen ausgelesene Bücher neuen Lesern kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Sie habe das in Frankreich, in der Schweiz, aber auch in Potsdam gesehen, gibt die Künstlerin zu Protokoll. In Borna soll des deshalb künftig auch eine solche „Bücher-Bar“ geben, an der sich Leser bedienen können.

Kunstoase in Borna

Die Galerie „Projekt vier“ ist in Borna längst eine Kunstoase. Hier finden regelmäßig Ausstellungen einheimischer wie auswärtiger Künstler statt. Am Beginn standen mit Volker Wolf, Dörte-Ina Liebing, Anke Wolf und Jens Rockrohr vier Künstler Pate.

Von Nikos Natsidis