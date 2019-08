Borna

Das Datum sollte nicht das Problem sein. Auch wenn das mittlerweile schon traditionelle Eventshopping in Borna in diesem Jahr an einem Freitag, dem 13. stattfindet. Am 13. September und damit wie immer am zweiten September-Freitag. Unternehmen und Händler konnten sich dafür beim Bornaer Gewerbeverein anmelden. Das Eventshopping galt bisher immer als Erfolgsgeschichte, die an sich nur durch Regengüsse wesentlich getrübt werden konnte.

60 Firmen beim Bornaer Eventshopping

Auch 2019 rechnet Jörg Faburg vom Bornaer Gewerbeverein, bei dem schon seit Jahren die Fäden für die etwas andere Leistungsschau der Bornaer Gewerbetreibenden zusammenlaufen, mit etwa 60 Firmen als Teilnehmern. Das Festgebiet dürfte sich über die Innenstadt erstrecken.

„Lichternacht im Advent“ in Borna

Neben dem Eventshopping ist in diesem Jahr auch wieder eine vorweihnachtliche Offerte der Bornaer Händlerschaft geplant – und zwar exakt drei Monate nach dem Eventshopping. Am 13. Dezember steht die „Lichternacht im Advent“ an.

Von Nikos Natsidis