Bornaer Gewerbeverein spricht über Video mit Sachsens Ministerpräsident

Borna

Erst ein offener Brief, dann eine Videokonferenz mit Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU): Der Gewerbeverein Borna hat versucht, alle Register zu ziehen, um eine tragfähige Lösung zu vielen Herausforderungen der Corona-Pandemie zu finden. Das Ergebnis war ein Hoffnungsschimmer, doch der wurde am Montag wieder zunichtegemacht.

Doch von vorn: Vor wenigen Wochen hatte der Gewerbeverein in einem Brief an Kretschmer, CDU-Bundestagsabgeordnete Katharina Landgraf, Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) und den CDU-Landtagsabgeordneten Georg-Ludwig von Breitenbuch gefordert, die Politik solle sich von Verboten abwenden. Eine weitere Verlängerung des Lockdowns sei „nicht mehr akzeptabel und ohne Maß an Verantwortung gegenüber unseren Bürgern und Unternehmen“. Zumal dieser Zustand „furchtbare Nebenwirkungen für Kinder, Eltern, Pädagogen, vereinsamte und daran sterbende Senioren, mittellose Studenten ohne Nebenjobs, Gewerbetreibende, Gastronomen und Hoteliers“ habe.

Videoschaltung: Themen von Wirtschaftshilfen bis Vereinssport

Nun war auf der Grundlage dieses Briefs eine Videokonferenz mit Kretschmer zustandegekommen, an der am Freitag nicht nur Thoralf Lang als stellvertretender Vorsitzender des Gewerbevereins teilnahm, sondern auch Thomas Lungwitz als Betreiber des Restaurants „Drei Rosen“. Die Themen waren nach Aussage von Lang vielfältig. Sie reichten von der schleppenden Auszahlung der Wirtschaftshilfen über die Ungleichbehandlung von wirtschaftlichen Unternehmen und die Öffnung der Geschäfte bis hin zum derzeit verbotenen Vereinssport für Kinder und Jugendliche.

Das Ergebnis des Gesprächs in Bezug auf die Öffnung von Geschäften konnte sich zunächst sehen lassen, hielt allerdings nicht einmal 72 Stunden. „Am Freitag sah die Lösung von Kretschmer so aus, dass wir Gewerbetreibende öffnen könnten, wenn Kunden bei uns einen Corona-Schnelltest machen und dieser negativ ist. Oder aber die Kunden bringen einen negativen Corona-Test mit, der nicht älter ist als 48 Stunden“, erklärt Lang. Über den Landkreis-Verwaltung hätten die Gewerbetreibenden die entsprechenden Tests bekommen können. „Von einer weiteren kompletten Schließung und einer Verlängerung des Lockdowns war von Seiten des Ministerpräsidenten nicht die Rede.“

Zusage von Kretschmer zur Geschäftsöffnung hält nur drei Tage

Doch die Zusage von Sachsens Ministerpräsident gegenüber den Bornaer Geschäftsleuten war nicht von Dauer. Sie hielt gerade einmal bis Montagabend, dann stand fest, dass der Lockdown in die nächste Runde geht. „Das Gespräch am Freitag war ein Schritt in die richtige Richtung, am Montag ging es wieder drei Schritte zurück“, bringt es Lang auf den Punkt.

Das Thema Vereinssport für Kinder hingegen brachte schon am Freitag kein klares Ergebnis. „Es hieß, wir sollten mit Landrat Henry Graichen in Verbindung bleiben und sehen, was an Sport möglich sein könnte“, sagt Lungwitz.

Nur ein Punkt während der Videoschalte mit Kretschmer sorgte tatsächlich für Klarheit, die auch noch ihre Gültigkeit hat: Wirtschaftshilfen. Gewerbetreibende können ihre Fixkosten auf Grundlage einer Schätzung beantragen und müssen keinen Jahresabschluss vorlegen. „Das war vielen von uns nicht ganz klar. Zu diesem Punkt gab es in der Vergangenheit zu viele widersprüchliche Aussagen“, macht Lang deutlich.

Von Julia Tonne