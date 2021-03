Bornaer Grundschule-West trägt den Namen „Kinder dieser Welt“

Borna

Jetzt ist es amtlich: Die Grundschule Borna-West hat künftig den Namen „Kinder dieser Welt“. Das hat der Stadtrat auf seiner letzten Sitzung beschlossen. Damit trägt die Entscheidung einer Kommission aus Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke), dem Ältestenrat des Stadtrates sowie von der Schul- und der Hortleitung gewissermaßen einen offiziellen Stempel.

Aufruf mit großem Echo

Die Schule in der Deutzener Straße hatte vor einem reichlichen halben Jahr zur Einreichung von Namensvorschlägen aufgerufen. Und das Echo war groß. Die Namensvorschläge für die Bildungseinrichtung, deren Sanierung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, reichten von „Villa Kunterbunt“ in Anlehnung an das schwedische Kultkinderbuch „Pippi Langstrumpf“ über Kurt Pietsch, den bedeutendsten sächsischen Geologen, der aus Borna stammte, bis zum lateinischen Namen für das Bornaer Gemüse schlechthin – „Allium cepa“, auf deutsch Zwiebel. Insgesamt gab es mehr als 30 Vorschläge.

Vorschläge nicht nur von Privatleuten

Die Einsendungen kamen nicht nur von Privatleuten, sondern selbstredend auch von Schülern der Bildungseinrichtung. Der neue Name soll auf den multikulturellen Charakter der Schule verweisen, hatte Schulleiterin Susan Riedel nach der Entscheidung erklärt. Er steht künftig an der Schule, so dass er von weithin zu sehen ist.

Von Nikos Natsidis