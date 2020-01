Bornaer Gymnasium lädt zum Theaterabend ein

Borna

Zwei Theaterstücke sind am Donnerstagabend im Bornaer Teichgymnasium zu sehen, der unter der Überschrift „Gegen das Vergessen“ steht. Es handelt sich um das Stück „Viele heißen Stahlmann“ von der deutsch-russischen Autorin Irina Korschunow (1925 bis 2013) sowie um „Solveigs Lied“ von Gymnasiastin Friederike Urban. Beginn der Aufführung ist 19 Uhr.

Kurzgeschichte überarbeitet

Die Zwölftklässlerin hat für die Aufführung der Theater-AG eine Kurzgeschichte überarbeitet, für die sie beim Lessingwettbewerb des Lessingmuseums in Kamenz ausgezeichnet wurde. Dazu war sie von ihrer damaligen Deutschlehrerin Lycienne Stariradewa-Erkert inspiriert worden, bei der zusammen mit ihrer Kollegin Kathrin Bleeck die künstlerische Gesamtleitung des Abends liegt.

Schicksal eines Soldaten

In der Geschichte von Friederike Urban, deren Titel an das bekannte Musikstück des norwegischen Komponisten Edvard Grieg erinnert, geht es um einen jungen Wehrmachtssoldaten, dem erst bei seiner Stationierung in Norwegen die Augen geöffnet werden.

Von nn