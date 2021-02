Bornaer Hallenbad wird fertig – muss aber geschlossen bleiben

Borna

Die Arbeiten in der Bornaer Schwimmhalle in der Deutzener Straße werden wie geplant in der letzten Februarwoche beendet. „Wir liegen im Zeitplan“, sagt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Die Sache hat allerdings eine Haken. Badegäste stehen auch dann weiter vor verschlossenen Türen. Die aktuelle Verordnung des Freistaates Sachsen zum Schutz vor Covid-19 verbietet die Öffnung von Hallenbädern.

Verschimmelte Fliesen hinter der Verschalung

Die Schwimmhalle, die in Folge einer öffentlichen Namenssuche Jahnbad heißt, war im Herbst geschlossen worden. Die Folge immer weiterer Mängel, die im Laufe der Zeit in der Halle entdeckt wurden, die aus den 70er-Jahren stammt und die nach einem 55-Millionen-Euro-teuren Umbau im Jahr 2012 wieder eröffnet worden war. So waren verschimmelte Fliesen hinter der Verschalung gefunden worden. Aus den Herrenduschen lief das Wasser bis in den Keller. Zudem wurde der falsche Mörtel verwendet.

Frage nach der Verantwortung

Allesamt Schäden, bei denen nicht klar ist, wer dafür die Verantwortung trägt. Das dafür notwendige Gutachten war auch deshalb später als ursprünglich geplant erstellt worden, weil der Gutachter, den das Gericht dafür eingesetzt hatte, mehrere Wochen lang im Urlaub war.

Sache liegt bei Gericht

Jetzt liege die Sache bei Gericht, so die Oberbürgermeisterin weiter. Und wenn das am Ende tatsächlich einen Verantwortlichen für die eklatanten Mängel ausmacht, muss auch das noch nicht das letzte Wort sein. Dagegen seien Klagen möglich, und das könne wiederum Jahre dauern, so Luedtke. Letztlich geht es dabei ums Geld. Die Reparaturkosten belaufen sich auf 410 000 Euro. Immerhin: Bevor das Gericht eine Entscheidung trifft, dürfte der Badebetrieb wieder laufen.

Von Nikos Natsidis