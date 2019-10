Bornaer Harbigstadion bekommt den neuen Kunstrasen

Borna

Das Rudolf-Harbig-Stadion in Borna bekommt einen neuen Kunstrasen. Dafür werden Gesamtkosten von 174 000 Euro veranschlagt. 129 000 Euro davon Fördermittel. Dafür hat der Stadtrat auf seiner Sitzung am Donnerstagabend grünes Licht gegeben.

Elfmeter-Punkt im Bornaer Harbigstadion abgesenkt

Am derzeitigen Rasen waren bereits vor sechs Jahren deutliche Schäden sichtbar geworden. So waren Nahtstellen aufgeplatzt, und die Elfmeter-Punkte hatten sich abgesenkt. Zwar wurden diese Schäden seither regelmäßig repariert; weil aber der Rasen sehr intensiv genutzt wird, traten die Schäden schon kurze Zeit später wieder auf. Im vorigen Jahr musste der Platz wegen neuerlicher Mängel für mehrere Tage gesperrt werden. Der Zustand des Rasens verschlechtere sich immer mehr, wie es in der Beschlussanlage heißt, so dass das Verletzungsrisiko für die Sportler zunehme. Deshalb müsse der Rasen dringend erneuert werden.

Kunstrasen wird seit 2008 genutzt

Der Kunstrasen wird seit dem Jahr 2008 genutzt. Damit konzentrierte sich auch das Training der Kicker des Bornaer Sportvereins (BSV) im Harbigstadion. Bis dahin hatten die Fußballer vor allem im einstigen Stadion „Am Dreieck“, zu DDR-Zeiten Otto-Buchwitz-Stadion, ihre Trainingseinheiten absolviert.

Neuer Rasen ohne Kunststoffgranulat

Der neue Rasen enthält keinerlei Kunststoffgranulat. Dessen Verbot wird derzeit in der EU diskutiert, weil das Material als drittgrößte Quelle für Mikroplastik in der Umwelt gilt. In Deutschland werden von Sportplätzen mit Kunstrasen jedes Jahr 11 000 Tonnen Mikroplastik abgeben.

Bornaer Stadion bekommt reinen Fußballrasen

Bei dem neuen Rasen handelt sich im Gegensatz zum gegenwärtigen Grün, das für Kicker wie Hockeyspieler geeignet ist, um einen reinen Fußballrasen. Die vorhandene Beregnungsanlage wird bei der Installation des neunen Kunstrasen nicht demontiert, wie Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) erklärte. Die Anlage werde auch in Zukunft benötigt.

Von Nikos Natsidis