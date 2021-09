Bornaer Hilfe für Nordrumänien

Großstolpen/Borna

 Es sind diese Momente. „Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr sich eine 14-Jährige freuen kann“, sagt Hermann Göthel. Wenn sie einen kleinen Teddy bekommen hat. So wie andere Kinder auch in Buda, einem Dorf im rumänischen Kreis Suceava. Der langjährige Elstertrebnitzer Pfarrer war zusammen mit Ursula Schuster und Bernhard Wund bereits mehrfach in dem Ort in der Bukowina. Eine Hilfsaktion für Bedürftige, hinter der letztlich eine Privatinitiative steckt.

Brunnen oft nicht nutzbar

„Dort gibt es eine ungeheure Armut“, sagt Göthel. Die Menschen leben in Lehmhäusern, und es fehlt an fließendem Wasser. Wenn es dort ein Hochwasser gibt, sorgen die Überschwemmungen dafür, dass auch die Brunnen nicht mehr nutzbar sind. Für Ursula Schuster, die aus Markranstädt kommt, und Bernhard Wund aus Borna seit nahezu anderthalb Jahrzehnten der Grund, sich regelmäßig mit Spenden und großen Fahrzeugen Richtung Rumänien in Bewegung zu setzen.

Kinder in Buda. Quelle: privat

Armenhaus von Rumänien

Mit dem Dorf Buda steuern sie einen Ort an, der in einer Region liegt, die als Armenhaus von Rumänien gilt. Dabei wissen sich Ursula Schuster und Bernhard Wund in guter Gesellschaft. So gibt es Unterstützung für die Bewohner von Buda, unter ihnen viele Roma, auch von anderer Seite. Etwa von der Kirchgemeinde Gommern in der Nähe von Magdeburg, die den Bau einer Bäckerei vor Ort finanziert hat.

Ursprung in Wiederitzsch

Die Ursprünge der Hilfsaktion liegen in Wiederitzsch, einem nördlichen Ortsteil von Leipzig. Dort war vor Jahren im Jugendklub die Idee aufgekommen, Menschen in Rumänien zu helfen. Als die junge Leute ihre Idee 2003 Ortsvorsteher Andreas Diestel (CDU) und dem Ortschaftsrat vorstellten, wurde Ursula Schuster hellhörig. Sie saß damals im Ortschaftsrat. Und auch wenn sie längst nicht mehr im Leipziger Norden wohnt und der Wiederitzscher Jugendklub nicht mehr zu den Protagonisten des Hilfsprojekts gehört, ist sie seither gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Bernhard Wund mit Leib und Seele regelmäßig in den Ort in Grenznähe zur Ukraine und zu Moldawien unterwegs.

Freude über eine Waschmaschine bei einer Familie im rumänischen Dorf Buda. Quelle: privat

Fahrräder und Schulmöbel

„Wir fahren meist zu Beginn der Sommerferien“, vollbepackt mit allem, was in Rumänien gebraucht wird. Bekleidung für Kinder und Erwachsene, Spielzeug und Schuhe gehören ebenso dazu wie Fahrräder oder auch Schulmöbel. Bei den Hilfsgütern handelt es sich um Sachspenden, die Transportkosten von 900 Euro sind der finanzielle Eigenbeitrag von Ursula Schuster und Bernhard Wund. „Das ist unser privates Geld.“

Bernhard Wund aus Borna in Rumänien. Quelle: privat

Kühlschränke und Waschmaschinen

Auch Pfarrer Göthel war bereits mehrfach in Buda, bisweilen bepackt mit ganz speziellen Hilfsgütern. Etwa Kühlschränken oder einer Waschmaschine oder auch Inkontinenzmatratzen. Die Privatinitiative von Schuster, Wund und Göthel ist keineswegs die einzige Hilfe für die Bedürftigen in Nordrumänien. Sachspenden stammen auch aus Pomßen und Lützschena oder von der Leipziger Sophienkirchgemeinde.

Hermann Göthel, Ursula Schuster und Bernhard Wund (von links). Quelle: privat

Sozialstation vor Ort

Ansprechpartner ist der Verein „Nouva Hilfe“, der Anfang der 90er-Jahre in Buda gegründet wurde. Er betreibt eine Sozialstation vor Ort, die Anlaufpunkt für die Spender aus Borna, Markranstädt und Borna ist und die auch Unterstützung aus den Niederlanden bekommt.

Unterstützung vor Ort

Wenn die Spender aus dem Leipziger Land nach Rumänien kommen, werden sie bei der Verteilung der Hilfsgüter von der dortigen Kirchgemeinde, einer Pfingstgemeinde, unterstützt. Die Sachspenden werden dann zu den jeweiligen Empfängern gebracht. Der Verein bündelt gewissermaßen die Hilfe, die aus Mitteleuropa nach Buda kommt.

Brotpatenschaften für ein Jahr

Dazu gehören auch die Brotpatenschaften, die durch die Bäckerei möglich wird, die mit deutscher Hilfe errichtet wurde. Für eine Spende von 60 Euro lässt sich die Versorgung einer Familie mit dem sprichwörtlichen täglichen Brot ein ganzes Jahr lang absichern. Der Bedarf an Unterstützung in Buda wird weiterhin groß bleiben. Ursula Schuster und Bernhard Wund dürften deshalb ebenso wie Pfarrer Hermann Göthel nicht das letzte Mal in die Bukowina gefahren sein.

Von Nikos Natsidis