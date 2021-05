Bornaer Hoffnung fürs Baden am Bockwitzer See

Borna

Mal abgesehen davon, dass das Wetter derzeit nicht so richtig mitspielt und Corona nach wie vor im Raum steht: An sich wäre jetzt Badesaison. Auch in Borna, wo es bekanntlich seit anderthalb Jahrzehnten kein Freibad mehr gibt. Immerhin gibt es Hoffnung. Schließlich soll das Baden am Bockwitzer See in absehbarer Zeit offiziell möglich sein. Nachdem dort schon seit Jahren unerlaubt Abkühlung gesucht wird.

Die Badewanne von Borna

Der einstige Tagebau, den der frühere Bornaer Landrat Gerhard Gey (CDU) einst als „die Badewanne von Borna“ bezeichnete, soll einen offiziellen Badestrand erhalten. Die Entscheidung darüber liegt im Landratsamt. Dort heißt es, dass die Prüfung des sogenannten Gemeingebrauchs läuft. Das ist allerdings schon seit Jahren der Fall. Die Erteilung ist die Voraussetzung dafür, dass zu den knapp 2000 Badegewässern an Seen und Flüssen in Deutschland noch ein weiteres hinzu kommt.

Gemeingebrauch bedeutet, dass Sachen und Bereiche von jedem Menschen ge- und benutzt werden können, ohne dass es dafür einer besonderen Zulassung bedarf. Wie etwa bei Straßen und auch Gewässern. Allerdings liegt der Bockwitzer See in einem FFH-Gebiet (Flora-Fauna-Habitat), sodass der Naturschutz die wesentliche Rolle spielt.

Barrierefrei ins Wasser

Um den Bockwitzer See tatsächlich für Badgäste nutzbar zu machen, sollen er einen barrierefreien Zugang zum Wasser erhalten, erklärt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Zudem müsse klar sein, wie weit hinaus in den See sich die Wasserratten bewegen dürfen.

Kein städtisches Freibad

Für mehr wird die Stadt allerdings nicht sorgen, so Luedtke. Das schließe zwar in der Perspektive einen Imbiss am Bockwitzer See nicht aus. Es handle sich aber nicht um ein städtisches Freibad wie die mittlerweile lägst legendären Bassins An der Wyhraaue. Dass es seinerzeit nicht gelang, das vormalige Freibad dort wieder zu eröffnen, „ärgert mich noch heute“, so die Oberbürgermeisterin.

Nach wie vor werde sie auf diese Anlage angesprochen, die im Jahr 2006 aus Kostengründen geschlossen worden war. Zwar hatte sich für die Wiedereröffnung bei einem Bürgerentscheid im Jahr 2016 eine Mehrheit der Abstimmenden ausgesprochen. Dennoch kam es seinerzeit nicht dazu, die Uhren wieder auf Anfang zu stellen, weil das notwendige Quorum aller Wahlberechtigten verfehlt worden war. Die absolute Zahl der Befürworter war schlicht zu gering.

Baden vielleicht noch in diesem Jahr

Immerhin: Die neue Bademöglichkeit am Bockwitzer See liegt womöglich nicht mehr allzu fern. Nach Angaben von Oberbürgermeisterin Luedtke könnte es vielleicht noch in diesem Jahr so weit sein.

Von Nikos Natsidis