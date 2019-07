Borna

Endspurt beim Großreinemachen im Jahnbad in Borna: Noch bis zum 2. August wird das Haus in der Deutzener Straße vom Keller bis zum Dach auf Hochglanz gebracht. Schwimmbecken, Saunen, Technik – nichts wird beim Putzen ausgelassen.

Für Objektleiter Jens Sydow und seine fünf Mitarbeiter sind die Sommerferien die stressigste Zeit des Jahres. An Hitzefrei oder gar Urlaub sei nicht zu denken. „Nix mit faulenzen. Die Badewassertechnik muss einmal jährlich komplett gereinigt werden. Das sehen die gesetzlichen Hygienebestimmungen für öffentliche Bäder so vor“, erklärt der 48-Jährige. In der geforderten Intensität gehe dies nicht bei laufendem Betrieb. Insbesondere um den Schwimmunterricht der Grundschulen in und um Borna nicht zu gefährden.

Schwimmmeister braucht Chemiekenntnisse

Sydow arbeitet seit 2005 im Jahnbad. Er kennt das 1979 als Volksschwimmhalle errichtete und zwischen 2010 und 2012 sanierte und modern ausgebaute Haus in der Deutzener Straße in- und auswendig.

Als Fachangestellter für Bäderbetriebe hat er seinen Job von der Pike auf gelernt. „Technisches Verständnis, handwerkliches Geschick und Chemiekenntnisse gehören zum Berufsbild. Unsere Besucher sehen uns meist nur dasitzen, aber es steckt viel mehr dahinter“, betont Sydow. Bei der Grundreinigung sind Wissen, Können und seine Erfahrung gefragt.

Start war diesmal am 8. Juli. Bevor der Stöpsel gezogen wurde, musste das Wasser erst einmal mit Wasserstoffperoxid entchlort werden. „Das ist die Voraussetzung, damit es überhaupt in die Kanalisation eingeleitet werden kann“, erläutert der Chef.

Rund 1000 Kubikmeter Wasser wurden aus dem großen, 25 Meter langen und 12,5 Meter breiten Schwimmerbecken, dem etwa halb so großen Nichtschwimmerbecken und dem Mini-Planschbecken für die Jüngsten abgelassen. „Das geht relativ fix. In drei bis vier Tagen ist alles raus“, so Sydow. Dann seien die Kanäle geöffnet und gereinigt, das Edelstahlbecken und die verschiedenen Filter desinfiziert worden. „Die Reinigungsarbeiten dauern etwa eine Woche“, berichtet Sydow.

Überprüfung von Lüftung und Elektrik

Eine Etage tiefer, im Keller, lag das Augenmerk auf der Technik. Lüftung und Elektrik müssen vor jeder Saison geprüft werden. Hand angelegt wurde auch in den Saunen. „Hygiene ist das A und O. Unsere Gäste sollen sich wohlfühlen“, betont Sydow. Wie jedes Jahr im Sommer wurde das Saunaholz abgeschliffen, wurden die Öfen auseinandergebaut und gesäubert.

„Hell und blitzblank sieht es wieder aus“, freut sich der Objektleiter und streicht zufrieden über die Bänke. Um die Ecke schwingt ein Kollege den Malerpinsel. Auch die Wände brauchen regelmäßig eine Überholung. „Taschen und Hände hinterlassen schon Spuren, das lässt sich kaum vermeiden“, sagt Sydow.

Die Becken sind inzwischen wieder vollgelaufen. Eine ganze Woche habe dies in Anspruch genommen und damit beinah doppelt so lang wie das Ablassen des Wassers gebraucht. „Das muss schön langsam gemacht werden. Ungefähr 15 Kubikmeter pro Stunde sind möglich, sonst ziehen wir den Leitungsschmutz rein“, erklärt Sydow.

Aus Sicherheitsgründen sei das Einlassen auch nur während der Arbeitszeit, also maximal acht bis zehn Stunden am Tag möglich. Ist das Wasser wieder gechlort und die Temperatur optimal, ruft Sydow als nächstes das Gesundheitsamt zur Abnahme.

Eröffnung nach Großputz im Jahnbad am 3. August

Bis zur Eröffnung am 3. August bleibt noch einiges zu tun: Fenster werden geputzt, Sitzbänke und Stühle in der Halle poliert, die Sanitärbereiche gewissenhaft gesäubert. „Bei der routinemäßigen Grundreinigung des Gebäudes werden wir von einer Firma unterstützt. Anders wäre das gar nicht zu schaffen“, gesteht der Objektleiter.

Sydow freut sich schon, wenn es wieder los geht. „Wir haben ein treues Publikum – ältere Leute, die sich hier regelmäßig treffen, jüngere Sportler und natürlich die vielen Schüler“, erzählt er. Rund 75.000 Besucher aus Borna und Umgebung nutzen Jahr für Jahr das Jahnbad. „Es ist aber auch das Schönste“, sagt Sydow strahlend.

Von Ulrike Witt