Borna

Die Wahl eines neuen Kinder- und Jugendparlaments (KiJuPa) in Borna findet frühestens im nächsten Jahr statt. Das hat Jugendreferent Inya Tinko Rabold jetzt erklärt. „Wir müssen das verschieben.“ Ursprünglich wollte Rabold die Neuwahl des Gremiums nach einer Besserung der Corona-Lage sowie mit Beginn des neuen Schuljahres ankurbeln.

Bedarf scheint überschaubar

Allerdings, räumt er ein, sei der Bedarf an einem Gremium, das die Interessen der Jugendlichen in der Stadt vertritt, auch bei der Zielgruppe eher überschaubar. Zudem gebe es nach wie vor gewählte Jugendparlamentarier, die weiterhin im Amt sind. Konkret handelt es sich um die jungen Leute, die das Gremium seit der letzten regulären Wahl bilden. Die fand im Jahr 2018 statt.

Vielleicht wieder ein reines Jugendparlament

Der Jugendreferent, von Amts wegen zuständig für das KiJuPa, überlegt allerdings, die Zeit wieder zurückzudrehen. Heißt: Das Parlament, vor einigen Jahren zu einem Gremium auch für Kinder erweitert, könnte wieder zu einer reinen Jugendvertretung werden, so wie es das bei seiner ersten Wahl im Jahr 2008 war. Das würde bedeuten, dass junge Leute im Alter von 14 bis 20 Jahren gewählt werden, wobei das Gremium dann um einen Kinderbeirat erweitert werden könnte, der den Jugendlichen gewissermaßen beratend zur Seite stünde. Das Organ für den Bornaer Nachwuchs sei derzeit etwas „verfestigt“, so Rabold weiter.

Finanzielle Mittel von 3000 Euro

Immerhin hat das KiJuPa die Möglichkeit, im Stadtrat zu sprechen und dort auch selbst Anträge einzubringen. Es verfügt über finanzielle Mittel, die sich auf etwa 3000 Euro im Jahr belaufen. Wegen der Pandemie wurde das Geld allerdings zuletzt nicht abgerufen.

Poetryslam und Skaterwetbewerb

In früheren Jahren initiierte das KiJuPa eine Reihe von Aktionen. Dazu gehörten vor mehr als zehn Jahren etwa Skaterwettbewerbe, aber auch Graffiti auf der Grundlage von Bildern der gebürtigen Bornaerin Martha Schrag (1870 bis 1957). Das Jugendparlament stand für einen Poetryslam sowie ein Schwimmhallenfest, das stattfand, bevor das heutige Jahnbad in der Deutzener Straße saniert wurde. Zudem war es an den alljährlichen Stolpersteinputzaktionen beteiligt. Für die Senioren beantragte das KiJuPa einst die Einführung der Ehrenamtskarte, weil die im Stadtrat seinerzeit nicht antragsberechtigt waren.

Steven Schmidt und Sophie Reiche sind zwei von sechs Künstlern, die Bilder von Martha Schrag per Graffiti auf Leinwände gebracht haben. Quelle: Julia Tonne

Nicht genügend Kandidaten vor einem Jahr

Bereits vor Jahresfrist hatte Rabold versucht, die Neuwahl des KiJuPas zu organisieren. Damals gab es eine gewisse Zurückhaltung, so dass sich nicht genügend Kandidaten dafür fanden. Insgesamt können der aktuellen Satzung zufolge 20 junge Leute kandidieren, aus denen dann 15 Kinder- und Jugendparlamentarier gewählt werden.

Keine unpolitische Jugend

Bleibt die Frage, ob Jugendliche heutzutage eher unpolitisch und eher nicht für die Mitarbeit in einem Gremium wie dem KiJuPa zu gewinnen sind. Das sieht Jugendreferent Rabold nicht so. Er ist aber davon überzeugt, „dass sich jemand, der richtig etwas bewegen will, gleich in einer Netzpartei engagiert“.

Von Nikos Natsidis