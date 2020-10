Bornaer Kameraden überbringen Glückwünsche per Drehleiter

Borna

Nicht Fehlalarm oder angebranntes Essen waren der Grund für einen besonderen Feuerwehreinsatz am Dienstagvormittag in der Lausicker Straße in Borna. Im dortigen Pflegeheim der Diakonie feierte Feuerwehr-Urgestein Hellmuth Rose seinen 90. Geburtstag. Seine ehemaligen Mitstreiter ließen es nicht nehmen, dem Senior ein geräuschvolles Ständchen zu bringen. Pünktlich um 10.30 Uhr fuhren sie mit Drehleiter und Löschfahrzeug vor. Eine gelungene Überraschung, die auch andere Pflegeheimbewohner, Mitarbeiter und Passanten anzog.

Glückwünsche am offenen Fenster

Als erste stiegen Stadtwehrleiter Tino Reim sowie Peter Becker und Friedheim Göttner, beide Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung, in den Korb. Die zweite Fahrt war für Kai Noeske, stellvertretender Kreisbrandmeister, und den Bornaer Ortswehrleiter Toni Winker reserviert. In luftiger Höhe beglückwünschten sie ihren langjährigen Mitstreiter, der Blumen und einen Präsentkorb durchs Fenster entgegennahm. „Das ist wirklich eine besondere Überraschung“, kommentierten Sohn Siegfried Rose und Schwiegertochter Petra das Geschehen vom Bordstein aus.

Die Idee zu dem ungewöhnlichen Einsatz war Stadtwehrleiter Tino Reim gekommen. „ Hellmuth Rose war über 70 Jahre bei den Bornaer Brandschützern aktiv. Das muss man erst mal schaffen. Zu seinem 90. Geburtstag wollten wir ihn auf jeden Fall gebührend würdigen.“

Aktion bringt Abwechslung in Heimalltag

Zwar gibt es im Heim noch kein Betretungsverbot, doch Besuch darf nur zu vorgegebenen Zeiten ins Haus. Und die über 20 Floriansjünger, die zum Gratulieren erschienen waren, hätten wohl in dieser Stärke kaum auf einmal Einlass hoffen können. So schmetterte die Feuerwehrabordnung ihre Glückwünsche von der Straße aus Richtung zweites Stockwerk, wo sich auch Ehefrau Maria über die Fensterl-Aktion freute. Und so ganz nebenbei sorgte die uniformierte Truppe schließlich auch noch für eine willkommene Abwechslung im Heimalltag der Bewohner.

Von Simone Prenzel