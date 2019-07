Borna

Dass der große Leipziger Thomaskantor Johann Sebastian Bach oder auch Werke von Heinrich Schütz südlich des Äquators zu hören sind, darf als recht ungewöhnlich gelten. Aber es geschieht – „und zwar mit Inbrunst“, wie Jens Staude sagt. Der 59-Jährige, seit reichlich vier Jahren Kantor und Kirchenmusikdirektor in Borna, hat es erlebt und sozusagen selbst dafür gesorgt: als Leiter einer Singewoche in Bloemfontain in Südafrika, wozu er von der südafrikanischen Heinrich-Schütz-Gesellschaft eingeladen wurde.

Bornaer Kantor vor sangeswilligen Südafrikanern

Die widmet sich bereits seit mehr als eine halben Jahrhundert der Pflege der deutschen Kultur in Südafrika. Ihre Basis hat die Gesellschaft in den nach wie vor vorhandenen deutschsprachigen Kirchgemeinden, Nachfahren deutscher Missionare, die sich über das ganze große Land verteilen. Und Jens Staude stand jetzt bereits zum dritten Mal vor sangeswilligen Südafrikanern, die ihn im Laufe der Probenwoche durchaus forderten.

Bach-Mottete und Händels „Dettinger Te Deum“

Das Motto der Probenwoche, die anschließend mit einem großen Konzert ihr Finale fand, stammt von einer der bekanntesten Bach-Motteten – „Jesu, meine Freude“. Auf dem Proben-und später Programmzettel standen anspruchsvolle Werke wie Teile des „Dettinger Te Deums“ von Georg Friedrich Händel, natürlich Schütz und Felix-Mendelssohn-Bartholdy, aber auch Werke von zeitgenössischen Komponisten wie dem Leipziger Volker Bräutigam. Alles keine Musik, die sich nebenher erarbeiten lässt.

Jens Staude an der Orgel der Emmauskirche in Borna. Quelle: Jens Paul Taubert

Sänger wollten gefordert werden

Dass es am Ende, wie Jens Staude klar macht, zu einem großartigen Klangergebnis kam, hat sicher nicht nur mit der Probenintensität zu tun. Immerhin wurde straff gearbeitet von Montag bis Freitag, acht Stunden nur mit einer kleinen Pause. Was den einstigen Thomaner besonders beeindruckt hat, war die Hingabe der Sänger. „Die wollten gefordert werden.“ Was der Bornaer Kantor dann auch tat, weil er die Sänger in Südafrika eben mehrere Tage hintereinander um sich hatte und auf diese Weise anders arbeiten konnte, als es mit der Bornaer Kantorei möglich ist. Die probt einmal in der Woche.

Künstlerischer Leiter auf Empfehlung

Wer von der südafrikanischen Heinrich-Schütz-Gesellschaft zum künstlerischen Leiter der alljährlichen Singe-Woche berufen wird, braucht gute Fürsprecher. „In der Regel geht das nur durch Empfehlungen“, sagt Jens Staude. Er kam einst vor zwölf Jahren zum ersten Mal nach Südafrika, weil ihn der frühere Rektor der Hochschule für Kirchenmusik in Dresden, Christfried Brödel, ins Spiel brachte. Brödel, Staude und der Dresdner Kreuzkantor Roderich Kreile sind die einzigen Sachsen, die bisher bei der Singe-Woche im südlichen Afrika am Pult standen.

Dritte Probenwoche für den Bornaer Kantor

Für Jens Staude war die Probenwoche im Juli die dritte ihrer Art. Und vielleicht bekommt der Bornaer Kantor in einigen Jahren eine neuerliche Einladung.

Von Nikos Natsidis