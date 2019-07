Borna

Auch nach zwei Jahrzehnten lebt die Beziehung von Borna zur französischen Partnerstadt Etampes weiter. Das wurde jetzt bei einem Besuch der Bornaer in der Stadt nahe der französischen Hauptstadt Paris wieder deutlich. Neben Mitgliedern des Partnerschaftsvereins waren auch junge Kicker des Bornaer Sportvereins (BSV) mit in Frankreich.

Bornaer Kicker erfolgreich

Und die BSV-Nachwuchsfußballer demonstrierten ihre Qualitäten, als sie bei einem Turnier in Etampes am Ende den Rasen als Sieger verlassen konnten. Die Delegation besuchte das Schloss Clos Luce, die letzte Wirkungsstätte von Leonard da Vinci. Auf dem Programm standen zudem der Besuch einer Weinkelterei sowie einer Schokoladenmanufaktur und eines Druckereimuseums, in dem es auch Maschinen aus dem 19. Jahrhundert zu sehen gab.

Versteinertes Holz aus Borna überreicht

Die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) überreichte den Gastgebern ein versteinertes Stück Holz aus der einstigen Bergbauregion Borna. Zudem gab es eine Beratung, um die Partnerschaft beider Kommunen zu vertiefen. Der Besuch, so Walter Dietzschold sei ein Erfolg gewesen, der frühere Bornaer SPD-Stadtrat und langjährige Vorsitzende des Männerchors Eula ist Vorsitzender des Partnerschaftsvereins.

Beck organisierte Partnerschaft für Borna

Kurt Beck. Quelle: picture alliance

Die Beziehung von Borna zur französischen Partnerstadt geht auf den damaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck ( SPD) zurück. Der hatte einst Borna besucht und festgestellt, dass es der Stadt an einer Partnerkommune in Frankreich fehlte. Der spätere SPD-Vorsitzende sorgte dann für das Zustandekommen der Partnerschaftsbeziehung nach Etampes. Im nächsten Jahr, so Vereinschef Dietzschold, werden die Franzosen dann in Borna erwartet.

Von Nikos Natsidis