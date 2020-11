Bornaer Kirchenvorstand ins Amt eingeführt

Borna

Mit einem festlichen Gottesdienst in der Bornaer Marienkirche sind am Sonnabend die elf neu gewählten Vorstände der Emmauskirchgemeinde Bornaer Land in ihr Amt eingeführt. Seit September gehören Lobstädt und Neukieritzsch mit zur Kirchgemeinde. Pfarrer Reinhard Junghans würdigte zudem die Mitglieder des vorangegangenen Kirchenvorstandes für ihre Arbeit. Mit dem Verlesen der Namen und Worten des Dankes verabschiedete er sie offiziell.

Haushaltplan bis Gemeindeaufbau

„Der Kirchenvorstand ist mit vielfältigen Aufgaben betraut“, erläuterte Reinhard Jungnickel. Ohne ihn wäre die Kirchenarbeit nicht mehr zu bewältigen, da er eine tragende Rolle einnehme, vom Erstellen des Haushaltplanes bis zur Personaleinstellung nebst dem Gemeindeaufbau, hob er deren Bedeutung hervor. Nicht unerwähnt ließ er, dass es mitunter um Beträge von einer Million Euro gehe, wie aus dem Haushaltplan des Friedhofes und Kindergartens ersichtlich sei. Die Tätigkeit des Vorstandes sei daher mit großer Verantwortung verbunden, bekräftigte er.

Podium für Kinder und Jugendliche

Seit Jahren zählt Manfred Müller aus der Kirchgemeinde Neukieritzsch-Lobstädt mit dazu. „Die Arbeit eines Kirchenvorstandes umfasst ein breites Aufgabengebiet“, sagt er. Da sind zum einen die Kinder und Jugendlichen, für die ein Podium geschaffen wird, auf dem sie agieren können, andererseits geht es auch um Kirchenein- oder austritte, die vom Vorstand beschlossen werden müssen.

Heimangebote innerhalb der Gemeinde

Zudem sind Grundstücksfragen zu klären oder die weitere Einbindung von Gemeindegliedern, die einen Heimplatz anvisieren. „Wir sind darauf bedacht, dass sie weiter von ihrer Kirchgemeinde, mit der sie oft über viele Jahre vertraut sind, betreut werden und suchen gemeinsam mit den Angehörigen ein Heimangebot in ihrer Kirchgemeinde“, erklärt Müller. Des Weiteren verweist er darauf, dass es ihn besonders freue, wenn junge Leute in den Reihen des Kirchenvorstandes einen Platz finden, um die vielfältigen Aufgaben gemeinsam mit den langjährigen Mitgliedern zu bewältigen.

Mit Orgel- und Violinenmusik wurde der Gottesdienst zur Einführung des neuen Kirchenvorstandes gefeiert. Quelle: René Beuckert

Mit Orgel- und Violinenspiel, aber auch Gesangesbegleitung von der Empore herab, wurde die Einführungs- sowie die Verabschiedungszeremonie des Bornaer Kirchenvorstandes feierlich begangen.

Von René Beuckert