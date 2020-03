Bornaer Künstlerin näht Mundschutz für die Uniklinik

Borna

An sich wäre sie jetzt in Florida. Denn sie hat Urlaub. Stattdessen sitzt Dörte-Ina Liebing zu Hause und näht Nasen-Mund-Schutzmasken. Damit stattet die Textilkünstlerin, die seit Jahren zusammen mit dem Bornaer Maler Jens Rockrohr in der Galerie im Goldenen Stern ausstellt, Freunde und Bekannte aus, hilft aber auch Medizinern. Selbst die Leipziger Universitätsklinik, die wie andere Krankenhäuser permanent auf der Suche nach Masken ist, hat schon 30 Stück bekommen. Keine riesige Zahl, aber allemal eine Hilfe.

Masken für Arzt und Optiker in Borna

Die Idee dazu kam von ihrer Freundin Karin Hehr. Eine befreundete Künstlerin, mit der die gelernte Steuerberaterin Dörte-Ina Liebing einmal im Jahr zu einer Kunst- und Malreise nach Marokko aufbricht. Seither hat die 53-Jährige Bornaerin in Heimarbeit Masken produziert, für das Optikergeschäft Iris Hering, die Arztpraxis Constanze Schmidt-Werner und die Uniklinik.

Die Masken, die die Bornaer Künstlerin Dörte-Ina-Liebing derzeit in Heimarbeit näht. Quelle: privat

Masken werden verschenkt

Der Künstlerin geht es dabei nicht ums Geld, „ich verschenke die Masken“. Die bestehen aus kochfestem Baumwollstoff, und auch wenn es sich nicht um einen professionell hergestellten Schutz handelt, erfüllen die Masken doch in jedem Fall ihren Zweck.

Sie entstehen allesamt in Handarbeit. Brauchte Dörte-Ina Liebing am Anfang noch recht lange für eine Maske, geht es jetzt schneller. Nach einer Viertelstunde ist eine Maske fertig.

