Bornaer Kunstkeramiken jetzt unter Glas

Borna

Der Fortschritt ist eben nicht immer eine Schnecke. Zu besichtigen ist das jetzt am Rande des Edeka-Parkplatzes in der Bornaer Sachsenallee. Dort befinden sich an einer Mauer seit 1981 acht Kunstkeramiken, an denen der Zahn der Zeit mittlerweile beträchtlich genagt hat. Jetzt sind sie unter Glas und damit geschützt.

„ Mode im Wandel der Zeiten“ in Borna

Mitarbeiter der Firma Glaskontor versahen die Keramiken der Künstlerin Astrid Danegger, die den schönen Titel „ Mode im Wandel der Zeiten“ tragen, jetzt mit schützenden dicken Glaswänden nebst Glasüberdachung. Möglich wurde das durch eine Initiative zur Rettung der Keramiken, zu der neben dem Heimatverein des Bornaer Landes auch Privatpersonen wie Paul Janus aus Gnandorf, Linken-Stadtrat Peter Finke und Gästeführer Sabine Raabe gehören. Sie war es auch, die erstmals in der Öffentlichkeit auf das Problem hingewiesen hatte.

Viele Spender für das Bornaer Kunstwerk

Die Initiative hatte zu Spenden für die Kunstwerke aufgerufen, die einst im Dunstkreis des Modekaufhauses der DDR-Handelsorganisation HO angebracht wurden, das im Volksmund „Blaues Wunder“ hieß. Und sie durfte sich über Unterstützung freuen. Frank Preußler, Ex-Stadtrat (Bürger für Borna/BfB) und seines Zeichens Niederlassungsleiter der Florack Bauunternehmung GmbH, sorgte für neuen Putz auf der Mauer am Edeka-Parkplatz. Außerdem kamen mehr als 4000 Euro von anderen Spendern zusammen.

Figuren werden restauriert

Das Geld ist für den Künstler Frank Brinkmann gedacht, der die acht Keramikfiguren restauriert. Denen fehlen Finger oder auch mal ein Kopf. Das allerdings passiert erst im nächsten Jahr. Dann kommt auch eine Informationstafel an die Kunstwerke, nebst einem Link auf die Internetseite der Stadt Borna. Die Aktivisten zur Rettung der Keramiken hatten sich vorgenommen, die Kunstwerke bis zum Sächsischen Landeserntedankfest zu sichern. Finke: „Das ist uns gelungen.“

Von Nikos Natsidis