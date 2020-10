Bornaer Land: Arbeitsgruppe soll Vereinigung von Verbänden ausloten

Borna/Neukieritzsch

Die beiden großen Ver- und Entsorgungsverbände im Raum Borna, der Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) und der Abwasserzweckverband (AZV) Espenhain loten die Möglichkeiten einer Fusion aus. Eine Arbeitsgemeinschaft soll in den kommenden Monaten Voraussetzungen und Effekte untersuchen. Als erster hat jetzt der ZBL der Bildung dieses Gremiums zugestimmt.

In der Verbandsversammlung des AZV steht der gleichlautende Beschlussantrag erst am 5. November zur Debatte. Allerdings hatte auch der Abwasserzweckverband schon im Sommer wie der ZBL grundsätzlich dafür gestimmt, sich mit dem Gedanken einer Fusion der beiden Verbände zu befassen.

Mit der so genannten „kommunalen Arbeitsgemeinschaft“ soll der Weg zu einer möglichen Fusion offenbar von Beginn an streng nach rechtlichen Vorschriften begangen werden. Der Begriff stammt aus dem sächsischen Gesetz über kommunale Zusammenarbeit. Das regelt in mehr als 80 Paragrafen, wie Gemeinden und Landkreise zur gemeinsamen Erfüllung ihrer Aufgaben zusammenarbeiten können, „soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist“.

Verband bekennt sich zu Beschäftigungssicherung

Solche Arbeitsgemeinschaften beraten ihre Mitglieder, stimmen Planungen und Tätigkeiten ab. Bindende Beschlüsse für ihre Mitglieder dürfen sie nicht fassen. Das heißt, für oder gegen eine Fusion müssen am Ende wieder die Zweckverbände selbst stimmen.

Neben den beiden Verbänden sollen in die Arbeitsgemeinschaft ausdrücklich die Vorsitzenden der Personalräte beider Zweckverbände einbezogen werden. Bei der Beschlussfassung des ZBL in Neukieritzsch hörte dessen Personalratschef schon einmal zu. Ganz ausdrücklich wird in dem Beschluss formuliert, dass die Verbandsversammlung sich im Falle einer Vereinigung der Verbände zur Beschäftigungssicherung bekennt.

Gremium soll nur beraten, vorbereiten und prüfen

In Person sollen für den ZBL Verbandsvorsitzende Simone Luedtke (Oberbürgermeisterin von Borna) sowie deren Stellvertreter Thomas Hellriegel ( Neukieritzsch) und Jörg Zetzsche (Regis-Breitingen) in dem Gremium arbeiten. Außerdem der stellvertretende Geschäftsführer Michael Spitzner. Einen Geschäftsführer hat der ZBL derzeit nicht.

Der Auftrag der Arbeitsgemeinschaft ist nicht so formuliert, dass eine Fusion herbeigeführt werden soll. Vor einer generellen Absichtserklärung herrscht Zurückhaltung, zumal einige Bürgermeister in beiden Verbänden das Projekt mit Skepsis betrachten. Konkret soll das Gremium einen Fragekatalog für das Genehmigungsverfahren vorbereiten und einen Prüfkatalog unter anderem für wirtschaftliche Auswirkungen.

Anstoß kam von Borna

Die Arbeitsgruppe soll die Verbände dazu beraten, ob externe Dienstleister in den Prozess einbezogen werden müssen, und bei der Entscheidungsfindung in den Stadt- und Gemeinderäten der Mitgliedskommunen helfen. Schließlich sollen Beschlussempfehlungen vorgelegt werden.

Den ursprünglichen Anstoß, über eine Fusion nachzudenken, hatte im vergangenen Dezember der Stadtrat von Borna gegeben. In der Amtszeit des nur zeitweiligen ZBL-Geschäftsführers Thomas Winkler war die Debatte angeschoben worden. Winkler hatte deutliche Synergieeffekte bis hin zu sinkenden Preisen vorausgesagt.

Eine zustimmende Beschlussfassung gilt auch im AZV Espenhain als wahrscheinlich, weil dort überwiegend dieselben Bürgermeister in der Verbandsversammlung entscheiden. In der Verbandsversammlung des ZBL fiel die Entscheidung für die Arbeitsgemeinschaft mehrheitlich. Nur die Stadt Groitzsch stimmte dagegen. Von dort wurden bereits Überlegungen laut, die Stadt könnte den ZBL im Falle einer Fusion mit dem AZV verlassen.

Von André Neumann