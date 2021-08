Borna

Das Bornaer Lutherfest fällt aus. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwoch mitgeteilt. Das Fest sollte vom 27. bis 29. August stattfinden. Auch der Lutherlauf und die Lutherwanderung von Altenburg nach Borna finden nicht statt.

Luedtke: Wir haben keinen Spielraum

Der aktuelle Trend bei der Entwicklung der Corona-Neuinfektionen lasse der Stadt keinen Spielraum, erklärte Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Mit Blick auf den vorliegenden Entwurf der nächsten sächsischen Corona-Schutzverordnung sei „ein Fest, wie wir es uns alle vorgestellt und gewünscht haben, nicht umzusetzen“, so die Rathauschefin weiter. Noch zu Wochenbeginn hatte sie erklärt, dass das Lutherfest wie geplant über die Bühne gehen könnte, sofern die Inzidenzzahlen wieder nach unten gehen würden.

Auf nächste Jahr verschoben

Offiziell ist in der Mitteilung der Stadt von einer Verschiebung von Lutherfest und Lutherlauf die Rede. Beides soll nun in einem Jahr stattfinden – konkret in der Zeit vom 26. bis zum 28. August 2022. Die Gesundheit der Läufer wie auch der Besucher gehe aber vor. Weil aber angesichts der vermutlich weiter steigenden Inzidenz eine Maskenpflicht sowie Einlasskontrollen am Martin-Luther-Platz, dem Festareal, unumgänglich geworden wären, sei eine Absage der Veranstaltung unvermeidlich, so Stadtsprecher Robert Scheibe.

Läufer werden persönlich informiert

Die bereits angemeldeten Teilnehmer des Lutherlaufs und der Lutherwanderung werden persönlich über die Absage informiert. Die Startbeiträge werden ihnen zurückerstattet oder können auf das nächste Jahr übertragen werden.

Erinnerung an Luther in Borna

Mit dem Lutherfest erinnert die Stadt Borna an die mindestens 13 belegten Aufenthalte des Reformators Martin Luther in Borna. Er war hier zu Gast beim Bornaer Geleitmann Michael von der Straßen, wenn er von Thüringen ins ernestinische Sachsen zu seinem Landesherren und Beschützer, dem Kurfürsten Friedrich der Weise, in Wittenberg unterwegs war. In Borna verfasste Luther zudem im Jahr 1522 seinen berühmten Aschermittwochsbrief.

Von Nikos Natsidis