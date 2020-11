Bornaer Marientreff künftig kein öffentliches Café mehr

Borna

Den Bornaer Marientreff wird es in seiner früheren Form nicht mehr geben. Grund dafür sind nicht nur die Einschränkungen durch Corona, die zur Einstellung des öffentlichen Betriebs vor einem halben Jahr geführt haben. Das Konzept eines offenen Angebots habe bereits zuvor nicht mehr wie früher funktioniert, sagt Pfarrer Reinhard Junghans von der evangelischen Gemeinde Borna. Bei den internen Angeboten soll es hingegen bleiben.

Nachfolgeeinrichtung des Cafés Offenkundig

Der Marientreff, eine Art Tagescafé in den Räumen des Gemeindezentrums am Martin-Luther-Platz, war vor drei Jahren gewissermaßen als Nachfolgeeinrichtung des Kirchencafés Offenkundig ins Leben gerufen worden. Federführend dabei: Thomas Claus. Der 73-Jährige, einst stadtbekannter Händler in Borna, zieht sich aber jetzt zurück. Davon unabhängig aber ist Pfarrer Junghans überzeugt, dass sich das Konzept des Marientreffs fürs erste überlebt hat. Zumindest, was die Hoffnung auf Laufkundschaft anbelangt, die preisgünstig einen Kaffee trinken will und dabei Gesellschaft sucht. Das war einst auch das Prinzip des Ladencafés Offenkundig, das seine Pforten vor drei Jahren schloss.

Anzeige

Laufkundschaft fehlt

Zwischen beiden Einrichtungen gebe es aber einen wesentlichen Unterschied, so Junghans weiter. Das Café Offenkundig lag in der Roßmarktschen Straße, „eine Durchgangsstraße“. Dadurch habe es sozusagen auch Laufkundschaft angezogen. Im Unterschied zum Marientreff. „Dort muss man bewusst hingehen.“

Gesprächsreihe wird fortgesetzt

Der Marientreff soll aber keineswegs geschlossen werden. Veranstaltungen wie den Häkeltreff oder den Spielenachmittag gibt es auch künftig. Das gilt ebenso für die Gesprächsreihe „Zugehört und eingemischt“, die der frühere Superintendent Matthias Weismann ins Leben gerufen hatte.

Tagescafé in der Zukunft nicht völlig ausgeschlossen

Womöglich ändern sich die Zeiten auch wieder. Wenn der Bedarf nach dem Marientreff in seiner früheren Form als Tagescafé dereinst tatsächlich wieder größer wird, so Pfarrer Junghans, dann lasse sich natürlich darüber reden.

Von Nikos Natsidis