Bornaer Media-Store der LVZ öffnet am 9. August 

Borna

Nach mehrwöchigem Umbau öffnet am 9. August die neue Bornaer LVZ-Geschäftsstelle in der Brauhausstraße 3. Der Fokus liegt dann auf der Verbindung der verschiedenen Abonnements mit digitalen Produkten, informiert Alexandra Grothe, Leiterin Vertrieb und Marketing bei der Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft. Zeitung, E-Paper und LVZ+ werden mit einer Auswahl an Tablets und Smartphones in sogenannten Bundles („Bündeln“) angeboten.

Der Umbau der LVZ-Geschäftsstelle in Borna geht dem Ende entgegen, es wird eingeräumt. Am 9. August wird geöffnet. Quelle: Jens Paul Taubert

Geöffnet hat der rund 60 Quadratmeter große Media-Store für die Kundschaft künftig montags, mittwochs und freitags von 9 bis 14 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 13 bis 18 Uhr.

Die offizielle Eröffnungsfeier mit den beiden Mitarbeiterinnen Silke Köhler und Elke Hammer findet am 10. September im Rahmen des Bornaer Eventshoppings statt. Dann gibt es neben Kinderschminken und Glücksraddrehen spezielle Angebote wie 100 Euro Cashback auf jedes Bundle „E-Paper+Tablet/Smartphone“.

Von Kathrin Haase