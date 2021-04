Bornaer Modelleisenbahner in der Pandemie: Stillstand seit zwei Jahren

Borna

Derzeit kann Jens Thieme höchstens mal den Wasserhahn aufdrehen im Vereinshaus in der Röthaer Straße in Borna. Mehr geht unter Corona-Bedingungen nicht. Das schmerzt den Vorsitzenden des Bornaer Modellbahnvereins. Für die Modelleisenbahner setzt sich damit die Zwangspause fort, die in ihrem Fall schon länger als ein Jahr dauert.

Seit zwei Jahren keine Weihnachtsausstellung mehr

Schließlich mussten die 26 Mitglieder ihr Domizil bereits vor zwei Jahren räumen, als das Gebäude neben der Feuerwehr saniert wurde. An sich eine ebenso gute wie notwendige Sache. Sie hatte aber zur Konsequenz, dass die traditionelle Weihnachtsausstellung der Modellbahner 2019 ausfiel. Und dann kam Corona. Die Pandemie sorgte dafür, dass es auch zwölf Monate später keine Weihnachtsausstellung gab.

Teil des Materials weiter ausgelagert

Zudem mussten die Vereinsmitglieder bei der Wiedereinrichtung ihres Domizils gewissermaßen auf halbem Wege aufhören. Zwar bekamen die Modelleisenbahner im Juni 2020 die Schlüssel für das sanierte Vereinsgebäude, einräumen konnten sie aber wegen Covid-19 kaum die Hälfte ihres Materials. „Es ist weiter ein Teil ausgelagert“, sagt Vereinschef Thieme. Die Platten stehen bei einem Privatmann.

Home-Office aber funktioniert nicht bei Leuten, die auf großen Platten schrauben, kleben und montieren. „Wir können zwar mal eine Lokomotive zu Hause reparieren, aber sonst hat das Grenzen“, so Thieme weiter.

Kosten laufen weiter

Die Kosten für die Räume im Vereinshaus laufen allerdings trotzdem weiter. 300 Euro Miete im Monat, dazu Wasser und Strom. „Das Geld ist der wunde Punkt.“ Unterstützung von der Stadt? Fehlanzeige. Die einzige Corona-Hilfe, auf die der Verein hoffen kann, ist das Preisgeld im Rahmen einer Vereinsmeisterschaft, die der Discounter Aldi vor der Eröffnung seiner neuen Filiale in der Leipziger Straße veranstaltet hat.

Modell aus Borna im Kraftwerk Lippendorf

Die Mitglieder, zu denen der langjährige Linken-Stadtrat Frank Feldmann gehört, zahlen tapfer ihre Beiträge, auch wenn sie nicht wissen, wann sie wieder loslegen können. Immerhin: Zeugnisse ihrer Schöpferkraft sind etwa in Lippendorf zu bewundern. Dort steht ein Modell des einstigen Kraftwerks Thierbach, Kühlturm, Kesselhaus und Schornstein inclusive. Das hatten die Modelleisenbahner im Jahr 2016 noch einmal ausgestellt, bevor es im Kraftwerk landete.

Ausstellung zum Jahresende fraglich

Ob in diesem Jahr am Ende doch endlich wieder eine Ausstellung in der Weihnachtszeit möglich ist? Jens Thieme ist skeptisch.

Von Nikos Natsidis