Bornaer Nachwuchs-Wehr übt Alltag der Berufsfeuerwehr

Borna

Nein, ein Erholungswochenende wird es nicht, wenn der Nachwuchs der Bornaer Feuerwehr zum Training anrückt. Stattdessen: früh aufstehen, Frühsport, Erste-Hilfe-Kurse und ständige Alarmierungen. Erst kürzlich hatten sich zahlreiche Jugendliche der Herausforderung gestellt und trotz der hohen Belastung durchaus Freude an dem Übungswochenende.

Dabei ging es am Freitagabend noch recht geruhsam los – mit Bettenbau, Pizza und zeitigem Einschlafen. Der Sonnabend hingegen hatte es dann in sich: Frühsport, Antreten, Verteilung der Aufgaben, Büroarbeit. Kaum etwas davon konnte durchgängig erledigt werden, der „Gong“ – die Alarmierung – ließ keine Zeit.

Der erste Einsatz, der den Puls der Jugendlichen in die Höhe trieb, lautete: Person vom Baum gefallen. Allerdings war vor Ort alles halb so schlimm, weshalb es zurück zur Wache ging. Von dort rückten nur wenigen Minuten später das Löschgruppen- und das Tanklöschfahrzeug aus. Deren Einsatzstichwort: unklare Rauchentwicklung. Die entpuppte sich nach Ankunft am Einsatzort als Falschmeldung.

Verkehrsunfall erfordert Erste Hilfe

Eine kurze Verschnaufpause war den Nachwuchskameraden gerade mal gegönnt, bis der Gong erneut ertönte. Bei einem Verkehrsunfall waren alle Einsatzfahrzeuge gefragt, am Unfallort angekommen, konnten die angehenden aktiven Feuerwehrleute sich nicht nur in technischer Hilfeleistung üben, sondern zudem die kurz zuvor erlernte Erste Hilfe anwenden.

Nach einem Verkehrsunfall war technische Hilfeleistung und Betreuung einer verletzten Person gefragt. Quelle: Jugendfeuerwehr Borna

Zudem ging noch eine recht „typische“ Alarmierung ein: Katze auf dem Baum. Wie sich herausstellte, hätte das Tier durchaus noch etwas länger ausharren können – es war ein Stofftier. Dennoch holten die jungen Kameraden den Stubentiger so vorsichtig wie möglich herunter.

Wohnungsbrand durch massiven Außenangriff unter Kontrolle

Selbst das Abendessen lief nicht ohne Störungen ab. Kaum lag das Fleisch auf dem Grill, mussten die Jugendlichen alles stehen und liegen lassen, um zu einem Lkw-Brand auszurücken. Allerdings war vor Ort nach einer halben Stunde alles gelöscht und niemand verletzt. Nicht ganz so glimpflich lief der nächste Einsatz am Abend ab. Ein Wohnungsbrand führte den Nachwuchs ins Feuerwehrtechnische Zentrum.

Der letzte von acht Einsätzen an einem Tag war ein Containerbrand. Quelle: Jugendfeuerwehr Borna

Um die Flammen zu löschen und um einen verletzten Bewohner zu retten, war ein massiver Außenangriff notwendig. Für die Ausleuchtung der Einsatzstelle war gar das Drehleiterfahrzeug angerückt.

Wer dachte, damit sei das Tagespensum erreicht, irrte. Noch einmal wurden die Mädchen und Jungen zum Einsatz gerufen – zu einem Containerbrand. Erst der Sonntag brachte dann die notwendige Erholung – und die Erkenntnis, dass die Arbeit bei der Berufsfeuerwehr mehr als gute Nerven erfordert.

Von Julia Tonne