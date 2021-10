Bornaer Oberbürgermeisterin ist ehrenamtliche Botschafterin

Borna

Die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) ist jetzt Botschafterin für die Firma Engagement Global. Dahinter verbirgt sich ein Ehrenamt für das Unternehmen, das im Auftrag der Bundesregierung arbeitet und vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit finanziert wird. Selbst beschreibt es seine Tätigkeit mit „Service für Entwicklungsinitiativen“. Der Sitz ist in Bonn, zu den weiteren Standorten gehört Leipzig.

Borna hat bereits Erfahrungen

Mit Engagement Global, einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH), deren alleiniger Gesellschafter die Bundesrepublik Deutschland ist, hat die Stadt Borna bereits Erfahrungen. So wurde mit Hilfe der Firma die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Irpin in der ukrainischen Partnerstadt bewerkstelligt, an der Brandschützer aus Borna maßgeblich beteiligt waren. Bis zu diesem Zeitpunkt war wie in der ehemaligen Sowjetrepublik üblich die Armee für den Brandschutz zuständig gewesen.

Geld für Besuch aus der Ukraine

Finanzielle Unterstützung aus dem Engagement-Global-Topf gab es auch, als Borna den Straßenbau in Irpin unterstützte, wo es bis dato keine ordentlichen Gullys gab, wie Luedtke sagt. Weitere Hilfe des Unternehmens gab es für eine Fahrt von Bornaer Feuerwehrleuten in die Ukraine sowie einen Besuch von ukrainischen Lehrern an der Wyhra.

Kommunalpolitiker als ehrenamtliche Botschafter

Als ehrenamtliche Botschafterin vertritt die Oberbürgermeisterin Engagement Global. Sie steht damit in einer Reihe aktiver und ehemaliger deutscher Kommunalpolitiker.

Von Nikos Natsidis