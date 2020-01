Bornaer Ökostation hilft Igeln mit Rührei über den Winter

Borna

Igel können sehr menschlich reagieren. Wenn sie erkältet sind, niesen sie. Und spätestens dann brauchen sie Pflege. So, wie in der Pflegestation der Ökologischen Station Birkenhain. Die ist mittlerweile gut ausgelastet. „Wir haben Platz für 30 Tiere und sind damit voll belegt“, erklärt Katja Tölg, wissenschaftliche Mitarbeiterin für die Pflege von Wildtieren. Weitere Igel werden deshalb nur noch aufgenommen, wenn sie krank sind.

Winterschlaf mit einem Kilo Gewicht

Dabei gibt es Leute, die regelrecht auf die Suche nach den stachligen Tieren gehen, die ja in gewisser Weise für Possierlichkeit stehen. Dabei ist gut gemeint und gut gesammelt keineswegs auch gut gemacht. Wenigstens 600 Gramm sollte ein Jungigel auf die Waage bringen, um schlafend überwintern zu können. Ältere Tiere, macht Katja Tölg klar, sind mit einem Gewicht von einem Kilo winterschlaffähig.

So sieht die ideale Igelbehausung in der Ökostation Birkenhain aus. Quelle: Nikos Natsidis

Zwei Quadratmeter mit Schlafhäuschen

Die Pflegestation in Birkenhain stößt aber an Kapazitätsgrenzen. Das liegt auch an den Bedürfnissen, die ein normaler Igel hat. Zwei Quadratmeter groß sollte die Behausung, eine Kiste, nach Möglichkeit haben, was sich auch in der Ökostation nicht immer realisieren lässt. Vier Wände gelten als Standard, „möglichst glatt und am besten mit Zeitungspapier ausgelegt“. So lassen sich die Igelunterkünfte besser sauber halten. Hobelspäne gehen auch. Und ein Schlafhäuschen gehört ebenso dazu. Bedingungen, die sich im Prinzip auch in einer Wohnung oder einem Privathaus schaffen lassen.

Rührei , Geschabtes und gekochtes Geflügel

Wobei es natürlich auch auf die richtige Ernährung ankommt. Generell eignet sich dafür Katzenfutter aus der Dose. Alles, was Eiweiß enthält, auch einmal ein Rührei oder leicht gegartes Geschabtes, also Hackfleisch vom Rind oder gekochtes Geflügel. Völlig falsch dagegen ist Milch, betont die Fachfrau. Igel sind laktoseintolerant und bekommen davon Durchfall. Und weil sich die Vorstellung, wohl genährt durch Abbildungen in Kinderbüchern, hartnäckig hält, dass Igel Äpfel verspeisen, räumt Katja Tölg auch mit dieser Legende auf: „Das essen Igel nachweislich nicht.“ Im Höchstfall die Maden, sofern im Obst vorhanden.

Igel mit Handschuhen anfassen

Wer einen Igel in der Natur findet, muss damit nicht zwangsläufig in die Ökostation kommen, sofern das Tier augenscheinlich gesund ist. Empfehlenswert ist es, das Tier mit einem Handtuch oder auch mit Handschuhen anzufassen. „In der Regel beißen sie nicht.“ Weil die Tiere aber Flöhe haben, empfiehlt sich die Verwendung eines Flohsprays, das es in jeder Tierhandlung gibt.

Igelbehausung in der Ökostation Birkenhain Quelle: Nikos Natsidis

Winterschlaf bis zum April

Bleibt die Frage, wie lange ein Igel Winterschlaf hält. „Bis zum April.“ Wie lange er im Einzelfall die Augen geschlossen hat, hängt davon ab, wann er eingeschlafen ist. Es gilt die Regel: Wer später einschläft, hält länger Winterschlaf.

Von Nikos Natsidis