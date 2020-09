Bornaer Ortsteil Wyhra bekommt einen Taufwald

Borna

Ein Ortsteilrundgang der Bewohner mit Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) offenbart nicht zwangsläufig und ausschließlich Mängel und Kritikpunkte. Vielmehr kann er auch den Blick auf Gelungenes lenken. So wie am Freitagnachmittag in Wyhra geschehen.

Steffi Bauer von der Kirchgemeinde Wyhratal hatte noch wenige Minuten vor der Ortsbegehung mit Luedtke und Ortsvorsteherin Cora Lesch von einem glücklichen Umstand erfahren. Nämlich dem, dass die Kirchgemeinde bei einer Onlineabstimmung über den „Versicherer im Raum der Kirchen“ den dritten Platz erreicht hat und sich demzufolge über 1500 Euro freuen kann. Beworben hatte sich Pfarrerin Beate Schelmat-von Kirchbach mit dem Projekt „ Taufwald“.

Taufwald bekommt am Sonntag sein erstes Bäumchen

Der kann – nach der frohen Botschaft – nun schon am kommenden Sonntag seinen Anfang nehmen. „Für jedes getaufte Kind unserer Kirchgemeinde wird ein Bäumchen gepflanzt, das sich die Eltern des Täuflings aussuchen können“, erklärte Steffi Bauer während des Ortsrundgangs, der auf den einstigen kommunalen Friedhof führte – also zu dem Gelände, das sich in Zukunft zu einem Wald mausern soll. Neue Sitzbänke und angelegte Blühwiesen runden die Umgestaltung des Friedhofs ab. Seit mehreren Jahren bereits wird der Friedhof mit der dazugehörigen Trauerhalle nicht mehr genutzt, weshalb eine neue Nutzung zur Debatte stand. Die Anfrage, auf dem Gelände ein Eigenheim zu errichten, hatte der Ortschaftsrat abgelehnt, dem Projekt Taufwald aber begeistert zugestimmt. Zu guter Letzt gab noch die Stadt grünes Licht.

Am Sonntag soll der erste Baum gepflanzt werden – eine Magnolie. Er erhält zudem noch einen Stein, auf dem der Name und der Taufspruch verewigt werden. „Das Areal ist für unser Vorhaben sehr gut geeignet. Werden und Vergehen passen gut zusammen“, betonte Bauer. Bleibt nur die Frage, was aus der Trauerhalle werden soll. Laut Markus Drappatz vom Tiefbauamt sei sie dermaßen verfallen, dass eigentlich nur noch ein Abriss sinnvoll sei. Am Donnerstag nächster Woche solle die Zukunft des Gebäudes detaillierter gemeinsam mit der Kirchgemeinde besprochen werden.

Kleingartenanlage in Wyhra verwildert zusehends

Eine weitere Anlaufstelle am Freitagnachmittag war die Kleingartenanlage in Wyhra. „Die ist schon lange nicht mehr ansehnlich und verwildert immer mehr“, sagte Carsten Ranft. Die Anlage ist vielen Wyhraern ein Dorn im Auge, doch inwieweit die Stadt hier tätig werden kann, muss sie zunächst prüfen. „Letztlich ist der Kleingartenverein für die Anlage zuständig. Und wenn es für die Gärten nicht genug Pächter gibt, können wir auch nicht viel machen“, entgegnete Luedtke. Dennoch wolle sie das Gespräch mit dem Vereinsvorstand suchen.

Ein Kritikpunkt in Wyhra: die herunter gekommene Kleingartenanlage. Quelle: Julia Tonne

Der Ortsrundgang führte danach zum Teich. Gleich mehrere Ortsbewohner forderten, den Teich endlich zu entschlammen. „Ich lebe seit 72 Jahren hier in Wyhra. Aber in all der Zeit habe ich ihn noch nie trocken gesehen“, machte Elisabeth Kritz deutlich. Was damit zusammenhänge, dass das Gewässer lediglich durch Regenwasser gespeist werde. Und Regen habe in diesem Sommer häufig auf sich warten lassen. Von Seiten der Stadtverwaltung kam eine gute Botschaft: Im Herbst sei der Teich an der Reihe und werde entschlammt.

Im Herbst soll der Teich in Wyhra entschlammt werden. Quelle: Julia Tonne

Lösung für die Eschefelder Straße wird noch gesucht

Eine so schnelle Lösung wird es hingegen für die Eschefelder Straße nicht geben. Auch sie stand beim Ortsrundgang auf dem Plan, immerhin ist sie nur noch ein „Loch an Loch – und hält doch“. Ein möglicher grundhafter Ausbau aber wird von Seiten der Bewohner nicht angestrebt, „sonst wird die Straße zur Raserstrecke zwischen Eschefeld und Altenburg“, betonte Ranft. Cora Lesch sprach sich dafür aus, regelmäßig die Löcher zu stopfen und den Lastwagenverkehr zu verbieten. Luedtke erklärte, dass ein Provisorium ja auch keine endgültige Lösung darstelle. Darüber hinaus fehle – zumindest in diesem und nächsten Jahr – das Geld für einen grundhaften Ausbau.

Von Julia Tonne