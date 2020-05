Bornaer Petrijünger setzen auf den Nachwuchs

Borna

Die Mitglieder des Bornaer Angelsportvereins 1947 setzen auf den Nachwuchs. Nach dem Ende des Corona-bedingten Stopps der Nachwuchsgewinnung im Rahmen des Ganztagesangebots an der Grundschule West laden die Bornaer Jungangler von Juni bis Oktober jeweils zweimal im Monat zum Jugendangeln ein, teilte Vereinschef Marko Böttcher mit.

Angel-AG an der Schule Borna-West

Den Grundstein hatte der Mann vom Jahrgang 1969 seit Februar in einer Angel-Arbeitsgemeinschaft an der Schule West gelegt. Die fand bis zum Lockdown einmal in der Woche anderthalb Stunden lang statt. Darin wurden den Nachwuchs-Petrijüngern Kenntnisse über die einheimische Tier-und Pflanzenwelt vermittelt, aber auch die Theorie des Angelns mit Ködern und Gerätschaften. Zudem standen die einheimischen Fischarten auf dem Unterrichtsplan.

Praktische Übungen geplant

Angesichts der Lockerungen der Corona-Beschränkungen sollen die Grundschüler jetzt mit der Jugendgruppe des Angelvereins auch ganz praktisch üben. Die Nachwuchsangler erhalten dazu im Zweifel eine Angelausrüstung vom Verein, sofern sie keine eigene haben, teilte der Vereinschef weiter mit. Das gelte auch für Angelköder.

Derzeit etwa 65 Bornaer Angler

Marko Böttcher hatte im vorigen Jahr den langjährigen Vorsitzenden Wolf-Rüdiger Liebau an der Spitze der Bornaer Angler abgelöst. Der Verein, der im Angelverband Leipzig organisiert ist und damit zum Fischereiverband Sachsen gehört, zählt derzeit etwa 65 Mitglieder.

Erste Veranstaltungen im Juni

Die ersten Jugendangelveranstaltungen sind für den 13. und 27. Juni, jeweils von 8 bis 12 Uhr, geplant. Die Teilnehmer treffen sich am Wilhelmschacht am Kaufland.

Von Nikos Natsidis