Bornaer Politiker würdigen Ex-Ministerpräsident Kurt Biedenkopf

Borna

Der Tod des langjährigen sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf (CDU) hat auch in und um Borna für Betroffenheit gesorgt. Nicht nur Parteifreunde würdigen die Verdienste des gebürtigen Ludwighafeners, der in Schkopau groß geworden war. Biedenkopf starb am Donnerstag im Alter von 91 Jahren.

Über Parteigrenzen anerkannt

Die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) sagte, sie sei „sehr traurig“. Biedenkopf habe viel für die Entwicklung von Sachsen getan. Das erkenne sie auch über die Parteigrenzen hinweg an.

Noch vor ihrer Amtszeit hatte sich Biedenkopf 2008 in Bornas Goldenes Buch eingetragen im Beisein von Oberbürgermeister Bernd Schröter („Bürger für Borna“, Foto, r.) und Landrat Gerhard Gey (CDU).

Der frühere sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf trägt sich 2008 in das Goldene Buch der Stadt Borna ein, mit dabei sind Oberbürgermeister Bernd Schröter (r.) und Landrat Gerhard Gey. Quelle: Jens Paul Taubert

Der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Georg-Ludwig von Breitenbuch verwies auf die „weitreichenden Entscheidungen“, die Biedenkopf getroffen hatte. Dazu gehören etwa der Bau der zweiten Landebahn auf dem Flughafen Leipzig und der sechsspurige Ausbau der Autobahn 4.

Staatswesen im Freistaat aufgebaut

„Er war immer ein Vorbild“, so von Breitenbuch. Unter Biedenkopf sei das Staatswesen in Sachsen aufgebaut worden. Zudem habe er es verstanden, ein gutes Team zu bilden mit Ministern wie dem einstigen Wirtschaftsminister Kajo Schommer, seinem späteren Nachfolger Georg Milbradt als Finanzminister und Sozialminister Hans Geisler sowie Landwirtschaftsminister Rolf Jähnichen (alle CDU), der aus dem Bornaer Ortsteil Zedtlitz stammt.

Bedeutende Person in der Geschichte Sachsens

Für den Bornaer CDU-Stadtverbands- und Stadtratsfraktionsvorsitzenden Roland Wübbeke ist Biedenkopf „eine bedeutende Person in der Geschichte Sachsens“. Er habe für den Freistaat unglaublich viel geleistet und damit für jeden seiner Nachfolger Maßstäbe gesetzt. Dass die Menschen in Sachsen heutzutage im Wohlstand leben, sei auch Biedenkopf zu verdanken.

