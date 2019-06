Borna

Zum diesjährigen Tanztheater-Abschlussprogramm der Bornaer Quertänzer wurde es bunt. Dabei stand „Das stolze Rot“ im Vordergrund und gab der Veranstaltung im Stadtkulturhaus den Namen. Inspiriert von dem Kinderbuch „Die wahren Geschichte von allen Farben“ von Eva Heller standen am Samstag und Sonntag 118 Tänzerinnen und zwei Tänzer im Alter von vier bis 34 Jahren als Blau, Grün, Gelb und Violett auf der Bühne.

Seit 25 Jahren Tanzpädagogin

Im Vorprogramm gab es tänzerische Kostproben der „alten Hasen“. Die reichten vom Klassiker „Amadeus“ bis zum aktuellen Hit von Namika. Ganz nach Tradition wurden Tänzerinnen, die nun bereits zehn Jahre oder länger dabei sind, am Ende der Veranstaltung geehrt. Ein besonders Jubiläum beging Silvia Schuhknecht in diesem Jahr. Sie ist schon 25 Jahre mit Leib und Seele Tanzpädagogin an der Musik- und Kunstschule „ Ottmar Gerster“.

