Bornaer Robikids: Hauptpreis für Schüler-Blogger mit Behinderung

Borna

Bloggen kann heutzutage jeder. Viele dieser Ergüsse in Form eines Internet-Tagebuchs oder -Journals sind durchaus verzichtbar. Das gilt allerdings nicht für die Robikids. Dabei handelt es sich um einen Blog von Schülern der Robinienhofschule Borna. Dafür wurden die Mädchen und Jungen der Bildungseinrichtung mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung jetzt mit dem Förderpreis „Verein(t) für gute Kita und Schule“ der Stiftung Bildung ausgezeichnet. Die Schule erhält damit einen von drei Hauptpreisen in Höhe von 5000 Euro.

Rechtschreibfehler inklusive

Was den Blog auszeichnet, so Andreas Petermann, Projektmanager Sachsen bei der Stiftung Bildung mit Sitz in Berlin, ist seine Authentizität. Denn die Schüler äußern sich ungefiltert und ungeschönt, Rechtschreib- und Grammatikfehler inklusive. Sie treffen sich einmal in der Woche im Rahmen eines Kursangebotes, „um über persönlich relevante Themen und eigene Interessen zu recherchieren“, wie es von der Stiftung heißt. Dabei geht es um Freizeit- und Umweltthemen ebenso wie ums Schulleben. Zudem verfolgen Kinder und Jugendlichen die Biografien ehemaliger Mitschüler.

Der Schüler-Blog „Robikids“: Mädchen und Jungen der Robinienhofschule Borna (Fördereinrichtung) berichten über Freizeit- und Umweltthemen, aber auch ihr Schulleben. Die Adresse: Quelle: LVZ

Authentische Sichtweisen

„Sie können ihre Sichtweisen, Interessen und Reflexionen authentisch darstellen, was für Außenstehende oft unkonventionell wirkt“, so Projektmanager Petermann. Die Unterstützung der Kursleiter beschränke sich auf technische Betreuung und Hilfe bei der Strukturierung der Beiträge. „Ich lerne, wie man am Computer arbeitet und zur Robikids-Seite gelangt und wie man ein Video zusammenschneidet“, heißt es etwa wörtlich von der 14-jährigen Kristina in der Bewerbung der Robikids um den Förderpreis. Und der 16-jährige Tom schreibt: „Ich lerne etwas über Computer und die Orte, zu denen wir etwas bloggen.“

Einziger Blog vom Förderschülern bundesweit

Nach Angaben der Stiftung ist der Blog der Bornaer Förderschüler der einzige bundesweit. Auch deshalb gehören die Schüler zu den Preisträgern des Wettbewerbs, der in diesem Jahr unter dem Motto „Chancen – Gerechtigkeit l(i)eben“ stand. Dafür waren insgesamt 70 Projekte eingereicht worden. 24 davon kamen aus Sachsen. Vier sächsische Projekte schafften es in die bundesweite Endrunde, die Bornaer Robikids, deren Blog der Förderverein der Robinienhofschule eingereicht hatte, an die Spitze. Zudem gingen Preise nach Thüringen und Berlin.

Preisübergabe in Borna statt Berlin

Die wurden corona-bedingt in diesem Jahr allerdings nicht im Rahmen einer großen Preisverleihung in Berlin vergeben. Stattdessen kam das sächsische Regionalteam der Stiftung Bildung zur Übergabe einer Videobotschaft an die Robinienhofschule nach Borna.

Niederlassung in Dresden

Die Stiftung Bildung wurde vor acht Jahren als Basisorganisation für zivilgesellschaftliches Engagement an Schulen und Kindergärten gegründet. Seit zwei Jahren hat sie auch eine Niederlassung in Dresden.

Von Nikos Natsidis