Bornaer SPD-Stadtrat will europaweites Interrailticket bezuschussen

Borna

Womöglich kommen junge Leute oder auch Senioren künftig doch noch in den Genuss eines Zuschusses für ein europaweites Eisenbahnticket. Das jedenfalls hofft SPD-Stadtrat Carlo Hohnstedter. Mittlerweile habe er Gespräche mit Vertretern anderer Fraktionen aufgenommen, um das Projekt der SPD-Stadtratsfraktion auf den Weg zubringen. Beim ersten Anlauf in der letzten Stadtratssitzung im Juni war der Beschlussantrag am Ende von der Tagesordnung genommen worden. Wann er den Stadträten wieder vorliegt, ist noch unklar.

Zuschuss für eine 15-tägige Reise

Seinerzeit gab es unter anderem Kritik daran, dass von einem kostenlosen Interrailpass die Rede war, der lediglich jungen Leuten im Alter zwischen 18 und 25 Jahren zugute kommen sollte. „Das haben wir jetzt geändert“, so Hohnstedter. Mittlerweile sei kein kostenloser Fahrausweis mehr vorgesehen, sondern ein Zuschuss von 332 Euro, mit dem eine 15-tägige Reise durch Europa gefördert wird. Zudem können nach dem neuen Beschlussvorschlag auch Senioren in den Genuss des Reisekostenzuschusses kommen. Vorgesehen ist weiter, dass die Nutznießer des geförderten Tickets einen Reisebericht verfassen, der am Ende auf der Internetseite der Stadt steht, „vielleicht mit einem Bild“, so der SPD-Stadtrat weiter.

Anzeige

Carlo Hohnstedter (SPD). Quelle: Jens Paul Taubert

Weitere LVZ+ Artikel

20 000 Euro aus dem Bornaer Stadtsäckel

Dafür sind wie bisher schon 20 000 Euro aus dem Stadtsäckel eingeplant, die innerhalb von zwei Jahren an Interessenten ausgegeben werden können. Die zeitliche Begrenzung ergebe sich daraus, „dass es sich um ein Modellprojekt handelt“. Für Hohnstedter ist der Vorstoß auch der Versuch, die weichen Standortfaktoren von Borna zu verbessern, also etwa junge Leute an die Heimat zu binden und ihnen zugleich kostengünstig den Besuch anderer Länder zu ermöglichen. Der Vorstoß war im Stadtrat neben der SPD auch von der CDU und den „Bürgern für Borna“ (BfB) unterstützt worden. Für eine Mehrheit würden aber auch Stimmen aus anderen Fraktionen gebraucht, sagt Hohnstedter.

Eingeführt 1972

Das Interrailticket ist eine Zugfahrkarte für die erste oder zweite Klasse, die für einen bestimmten Zeitraum bei zahlreichen europäischen Eisenbahngesellschaften genutzt werden kann. Es wurde 1972 eingeführt und lange Zeit vor allem von sogenannten Rucksacktouristen genutzt.

Von Nikos Natsidis