Bornaer Schrottimmobilie Getreidespeicher kommt weg – für Neues

Als die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) im Januar zum städtischen Neujahrsempfang einlud, bat sie die Gäste in die Turnhalle der Grundschule West. Eine bewusste Entscheidung, wie sie damals expressis verbis klarmachte. „Schauen Sie sich um“, forderte Luedtke die Damen und Herren vor ihr auf. Die Turnhalle sei in einem Zustand, der den Schüler nicht mehr zuzumuten sei. Eine neue Halle müsse her.

Knapp elf Monate später schafft der Stadtrat auf seiner Sitzung am Donnerstagabend im Stadtkulturhaus eine wesentliche Voraussetzung, als er zusätzliche Gelder für den Abriss des ehemaligen Getreidespeichers in der Deutzener Straße bewilligt. Denn dort soll die neue Turnhalle für die Schule entstehen, die sich kürzlich den Namen „Kinder des Glücks“ gegeben hat.

Der alte Getreidespeicher soll nun endlich abgerissen werden. Der Bornaer Stadtrat hat weiteres Geld dafür genehmigt Quelle: LVZ

Das meiste Geld fließt aus Fördertöpfen

Konkret stimmt der Stadtrat der Bereitstellung von 360 000 Euro zu, von denen das Gros aus Fördertöpfen stammt. 36 000 Euro kommen von der Stadt Borna. Der Stadtrat hatte den Abriss des Speichers bereits vor zwei Jahren beschlossen. Schon seinerzeit war das Gebäude abgenutzt und von Witterungseinflüssen gezeichnet gewesen. Es handelt sich um eine sogenannte Schrottimmobilie, die als „städtebaulicher Missstand“ beseitigt werden müsse, wie es damals geheißen hatte. Allerdings war 2018 mit 96 000 Euro wesentlich weniger Geld veranschlagt gewesen.

Der alte Getreidespeicher ist nicht nur schlecht gesichert, sondern birgt für Neugierige zahlreiche Gefahren. Quelle: LVZ

Potenzielle Gefahrenquelle

Zudem gilt das Gebäude nicht nur als Schandfleck, sondern mit Blick auf möglicherweise herabfallende Dachziegel auch als potenzielle Gefahrenquelle. Die wird nun beseitigt. Und es wird Platz für eine neue Turnhalle geschaffen. Deren Bau sei eine Pflichtaufgabe, so die Oberbürgermeisterin gegenüber der LVZ. Die Kosten für den Neubau belaufen sich nach einer groben Schätzung auf 5,5 Millionen Euro, die bereits im Haushalt 2021/2022 eingeplant sind.

Alte Turnhalle bleibt vorerst

Bis die neue Halle steht, dürfte allerdings noch erhebliche Zeit vergehen. „Vielleicht drei Jahre“, so Luedtke. Bei einem Projekt dieser Größenordnung müssten die Aufträge europaweit ausgeschrieben werden. Bevor das Sportdomizil, zu dem die Grundschüler über den Zebrastreifen auf die gegenüberliegende Seite der Schule an der Deutzener Straße gelangen werden, genutzt werden kann, bleibt die alte Halle stehen. Später wird die Fläche zum Schulhof.

