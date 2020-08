Bornaer Schüler nutzen Ferien für Unterricht

Borna

Sommerferien – Zeit für Poolpartys, Urlaub, Buchnachmittage im Garten, Ausschlafen und Büffeln. Moment: Büffeln? Ja, genau das. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Schulschließungen gibt es in einigen Schulen des Landkreises die sogenannte Sommerschule. Heißt: Mathe pauken, Physik nachholen, Fremdsprachengrammatik üben. Und das alles während der Ferienzeit.

Allein im Gymnasium Am Breiten Teich in Borna haben das Angebot zahlreiche Schüler genutzt. Unter anderem der künftige Leistungskurs Mathematik der elften Klasse. Allerdings steht nicht das Nachholen von Lehrstoff im Fokus, sondern vor allem das Nachholen von Gemeinsamkeit. „Wir waren fast 25 Wochen zuhause, haben am Küchentisch gelernt, Klassenkameraden und Lehrer nur gesprochen, aber kaum gesehen. Mir hat die Schule richtig gefehlt“, begründet Victoria ihren Schulausflug in den Sommerferien.

Sommerschule ist für Schüler und Lehrer eine Premiere

Für sie stand zweimal in der fünften Ferienwoche Mathe auf dem Stundenplan. Mathe- und Physiklehrer Rainer Bathke vermittelte Kegelschnitte und Tabellenkalkulation. Nicht nur für die Schüler war der Ferien-Unterricht eine Premiere, auch für Bathke war das neu. „Das hatte ich in fast 40 Dienstjahren nicht“, sagt er. Weil er aber seinen Urlaub längst genommen hatte und die Nachfrage von Seiten der Schüler so groß war, erklärte er sich bereit, „Nachhilfe“ zu geben.

Wobei nichts unterrichtet wurde, was als solches im Lehrplan auftaucht. „Hier geht es vor allem darum, bereits bekannte Verfahren an neuen Themen anzuwenden“, erklärt Bathke. Denn sonst hätten womöglich die Schüler Nachteile, die ihre Ferien ausschließlich zur Erholung nutzten.

Andrang im Klassenraum ist groß

Bathke und seine Kollegen konnten sich sprichwörtlich kaum vor Andrang retten. Allein im Mathe-Leistungskurs saßen 14 Schüler, eine ähnliche Zahl kam schon in der ersten Ferienwoche in anderen Fächern zusammen. Auch bei den Schülern der Klassenstufen sieben und acht stieß die Sommerschule auf reges Interesse. „Viele unserer Schüler sind in den vergangenen Monaten unterfordert gewesen“, hat Bathke festgestellt. Sie wollten wieder gemeinsam mit Klassenkameraden und in der Schule lernen – „und nicht jeder für sich alleine“. Die Organisation der Sommerschule lag am Gymnasium in den Händen von Lehrerin Teri Schmidtke. „Angeboten wurden neben Mathe und Physik auch Englisch“, sagt sie.

Auch an anderen Schulen im Landkreis gab es das Angebot, „analogen“ Unterricht während der Ferien beim Lehrer zu bekommen. Unter anderem in der Oberschule in Böhlen. Hier standen vorrangig die Fächer Mathe, Deutsch und Englisch auf dem Stundenplan. Scheinbar sehr zur Freude der Schüler. „Es sind mehr Schüler gekommen als wir erwartet hatten“, heißt es aus dem Sekretariat.

Von Julia Tonne