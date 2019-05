Borna

Kea Seidel steckt ihre Mitschüler allesamt in die Tasche, wenn es um die russische Sprache geht. Erst kürzlich hat sie am Bundeswettbewerb im Bereich Fremdsprachen teilgenommen und einen beachtlichen Erfolg erzielt: Die 16-jährige Schülerin vom Gymnasium am Breiten Teich kam unter die besten 70 Teilnehmer, die sich – unabhängig in welcher Sprache – an dem Wettbewerb beteiligt hatten.

Dabei lernt sie erst seit vier Jahren die russische Sprache, „aber vielleicht liegt sie mir sozusagen im Blut“. Mehrere Aufgaben galt es für den Wettbewerb zu bewältigen. Schon die Anmeldung an sich war eine Herausforderung. Die Aufgabenstellung: ein Video über Idole und Helden zu drehen – natürlich auf Russisch.

Alles, was danach kam, hatte es ebenfalls in sich. Unter Aufsicht wurden in der Schule Aufsätze geschrieben, das Thema war selbst wählbar. Das Nutzen von Hilfsmitteln war nicht erlaubt, „nicht einmal ein Wörterbuch“.

Anspruchsvolle Aufgaben bei Russisch-Wettbewerb

Anspruchsvoll ging es weiter. Zu einem Text, der zu lesen war, mussten Fragen beantwortet werden, ein Lückentext wartete auf Ergänzungen. „Zum Schluss wurde dann noch ein Video über Landeskunde und Naturräume gezeigt, zu dem ebenfalls Fragen gestellt wurden“, erzählt Seidel. Alles in allem füllten die Aufgaben einen Schultag aus.

Dass sie bundesweit unter die besten 70 Schüler gekommen ist, weiß Seidel bereits Damit hat sie die Qualifikation für ein Sprachenturnier im Emsland geschafft. Ob sie dort aber startet, hat die Schülerin für sich noch nicht entschieden, „Das ist ja dann das elfte Schuljahr, das Abitur ist nicht mehr weit“, begründet sie. Ob sie es mit ihrer Leistung auch unter die Preisträger geschafft hat, erfährt sie erst Anfang Juni. In Dresden werden dann die Namen bekannt gegeben.

Von Julia Tonne