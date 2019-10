Vor 50 Jahren gründete sich im Werk Espenhain die so genannte Spondylosen-Turnstunde. Bis heute leitet Christine Sterzl die Sportgruppe – mittlerweile unter dem Dach der Volkshochschule in Borna.

Die Senioren-Sportgruppe von Christine Sterzl feiert in diesem Herbst ihr 50-jähriges Bestehen. Einmal in der Woche treffen sich die Frauen zum gemeinsamen Üben in der Volkshochschule Borna. Neben Erwärmung, Konditionierung und Stretching arbeiten sie auch mit Balancekissen, Bällen und dem Schwingstab Flexibar (Foto). Quelle: Kathrin Haase