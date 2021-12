Bornaer Senioren werden vom Weihnachtsmann überrascht

Borna

Etwas verfrüht war der Weihnachtsmann in den Senioreneinrichtungen der Volkssolidarität in Borna zu Gast. Zwei Frauen der Stadt ließen es nicht nehmen, die Menschen im Betreuten Wohnen am Dinterplatz und in Borna-Nord zu beschenken. Und so waren Martina Voll, vielen bekannt als Organisatorin der Kinderweihnachtsfeier, und Schneiderin Maria Flach unterwegs, um den Rentnern eine kleine Freude zu bereiten und ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Lieder und Tänzchen mit dem Weihnachtsmann

104 Geschenke hatten die zwei im Vorfeld liebevoll gepackt, darunter Glühweintassen, Schokonikoläuse und etwas Tannengrün. Entsprechend groß waren die Überraschung und Freude bei den Senioren. Viele von ihnen ließen es sich daher nicht nehmen, mit dem Weihnachtsmann, in dessen Kostüm Maria Flach geschlüpft war, Lieder zu singen und ein kleines Tänzchen aufs Parkett zu legen. „Wir wollten unbedingt was für die älteren Menschen in unserer Stadt machen und verhindern, dass sie Weihnachten wieder fast alleine feiern müssen“, begründeten die zwei Weihnachtsengel nach vollbrachter Tat.

Von Julia Tonne