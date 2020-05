Schildbürgerstreich in Bornaer Siedlung Kesselshain geradeso verhindert

Borna

Um ein Haar wäre es in Borna zu einem teuren Schildbürgerstreich gekommen. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, unter dessen Regie der aktuelle Bau der A 72 und der Rückbau der Bundesstraße 95 bei Borna läuft, wollte eine Straße zurückbauen lassen, die zur Anbindung eines neuen Wohngebietes benötigt wird. Zum Glück sind sich die Beteiligten doch noch einig geworden.

Es geht um das schon lange nur noch von Baufahrzeugen genutzte Stück der einstigen Bundesstraße, das vor der Lärmschutzwand der Siedlung Kesselshain bis zur Kreuzung mit der B 176 führt. Lange schien klar, dass dieses Stück der vierspurigen Straße nach Inbetriebnahme der Autobahn nicht mehr benötigt wird, weil es nirgends mehr hinführt.

Bewohner wünschten sich zweite Ausfahrt

Das fand im 2012 verabschiedeten Planfeststellungsbeschluss für den Autobahnabschnitt von Borna bis Rötha seinen Niederschlag, indem dort der komplette Rückbau der Trasse niedergeschrieben wurde. Lange hatte das kaum einen gestört. Den Bewohnern der Siedlung Kesselshain reichte damals noch ihre einzige Ausfahrt auf die B 176 und von einem neuen Wohngebiet war noch keine Rede.

Beides änderte sich. Weil das Verkehrsaufkommen stieg, auch wegen der durch den Autobahnbau immer wieder geänderten Verkehrsführung nördlich von Borna, hatten Bewohner der Siedlung es zunehmend schwerer, auf die B 176 zu kommen, und sie wünschten sich eine zweite Ausfahrt aus dem Wohngebiet.

Zugleich verdichteten sich die Pläne für das neue Wohngebiet, dessen Erschließung und Vermarktung unter dem Namen „Wohnen am Lerchenberg“ mittlerweile auf Hochtouren läuft. Spätestens jetzt wird die zweite Ausfahrt definitiv gebraucht. Auch damit der Bus, der das Gebiet bedienen soll, eine Runde fahren kann.

Planfeststellungsbeschluss ist Gesetz

Das Landesamt aber beharrte scheinbar noch lange darauf, dass die alte Bundesstraße, die direkt zum Gebiet hinführt, komplett weggerissen wird. Zumal ein Planfeststellungsbeschluss quasi Gesetz ist. So war auch eine Antwort auf eine LVZ-Anfrage zum Rückbau der B 95 und zur Anbindung des Wohngebietes zu verstehen: „Der angesprochene Abschnitt der B 95 in der Siedlung Kesselshain wird im Rahmen des Vorhabens zurückgebaut. Die Anbindung des Wohngebiets Lerchenberg erfolgt dann durch dessen Investor“, teilte das Lasuv noch mit, als es den Beginn des Rückbaus am 2. Juni ankündigte.

Projektleiter musste viele Gespräche führen

Silvio Weise, einer der Projektleiter für das Wohngebiet, bestätigte der LVZ, dass die Entwicklung zeitweilig tatsächlich in diese Richtung gelaufen sei, die da bedeutet hätte: Die Straße wird erst weggerissen, um dann an gleicher Stelle eine neue zu bauen. Er habe viele Gespräche geführt, um das abzuwenden.

Mittlerweile sei man sich aber einig geworden, sagt Weise, und das wird auch vom Lasuv bestätigt. Die Straßenbaubehörde lässt nur noch die ehemalige Richtungsfahrbahn Leipzig komplett zurückbauen. Die anderen beiden Fahrspuren bleiben etwa zur Hälfte stehen, so dass die Investoren des Wohngebietes mit der Ausfahrt daran anschließen können.

Von André Neumann