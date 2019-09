Bornaer Sonnenblume wird 4,50 Meter groß

Borna

Zur Gießkanne hat Horst Bachmann in den vergangenen Wochen nur selten gegriffen, schließlich wächst die Pflanze vor seinem Gartenzaun. Doch aus dem anfänglichen Grün ist mittlerweile ein beachtliches Exemplar einer Sonnenblume geworden. Und zwar eines, das nicht zu übersehen ist: 4,50 Meter hat Bachmann erst am Dienstag gemessen.

Blume bricht alle Rekorde in Bornaer Gartensparte

Seit mehr als 60 Jahren hat der heutige Rentner seinen Garten in der Kleingartenanlage Stadtpark. Doch eine solche Sensation hat er in all den Jahrzehnten noch nicht erlebt. Mal Erdbeeren noch Ende September und auch bungalowhohe Malven – das schon. Doch die Sonnenblume, die alle Rekorde sprengt, ist für ihn und seine Gartennachbarn eine Premiere.

Hätte Borna anlässlich des Landeserntedankfestes die größte Sonnenblume gesucht, hätte der Kleingärtner alle Chancen gehabt, allerdings wird ja die größte Zwiebel gesucht. Und damit kann Bachmann nicht dienen.

Von Julia Tonne