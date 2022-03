Bornaer Sportler klagen: Turnhalle West ist eine Zumutung

Borna

Bis zum Hals steht ihnen das Wasser nicht. Nicht mal bis zu den Knien. Dennoch ist es für die Badminton- und Tischtennisspieler des Sportvereins WBG Medizin Borna unangenehm, immer wieder durch Pfützen waten zu müssen, wenn sie in der Turnhalle West trainieren. Es ist nicht das einzige Problem, das die Sportler haben.

Lange waren die Herrenduschen in der Halle nicht nutzbar, sagt Richard Müller. Der 22-Jährige ist der neue Vorsitzende des Vereins. Dessen Mitglieder dürfen nach der Corona-Zwangspause zwar seit einigen Wochen wieder trainieren, leiden aber unter den Zuständen in der Turnhalle in der Deutzener Straße.

Seit mehr als einem halben Jahr funktionierten die Duschen im Männerbereich nicht mehr. „Da gab es einen Wassereinbruch“, sagt der Vereinschef. Erst Monate später habe die Stadt reagiert. Zwar sei dann im Herbst eine Reparatur erfolgt, jetzt können immerhin zwei von vier Duschen genutzt werden. Aber wenn zehn Männer gleichzeitig duschen wollen, werde das schwierig.

Die Badmintonspieler von WBG Medizin Borna in Aktion. Quelle: WBG Medizin Borna

Nicht nutzbar sind zudem die Herrentoiletten. Ganz abgesehen davon, dass sich in den Umkleidekabinen immer wieder Pfützen bilden, wenn es regnet. Zudem beklagt Vereinschef Müller generell die Sauberkeit der Sanitäranlagen, die „seit einer gefühlten Ewigkeit“ nicht mehr gereinigt worden seien. Alles andere als ein Zustand, der die Sportler zu Höchstleistungen motiviert.

Training mehrfach in der Woche

Die Akteure trainieren mehrfach in der Woche in der Turnhalle, speziell die Tischtennis- und die Badmintonspieler, die beiden größten Abteilungen des Vereins, der insgesamt 106 Mitglieder hat. Beide Sektionen sind mit je einer Mannschaft in der Bezirksliga vertreten. Für sie wünscht sich Richard Müller eine bessere Kommunikation mit der Stadtverwaltung. So seien die Duschen einst gesperrt worden, „ohne dass wir davon etwas erfahren haben“.

Blick in die Sanitäranlagen in der Turnhalle neben der Grundschule im Bornaer Westen. Quelle: WBG Medizin Borna

Halterung in Ordnung gebracht

An Informationen fehlte es auch, als die Sportler einst feststellen mussten, dass es keinen Platz mehr gab für die Befestigung der Netze, über die die Federbälle beim Badminton geschlagen werden. Die hingen einst an Stahlträgern in der Halle. Später wurden diese aber mit Teppichen verkleidet, wohl um die Unfallgefahr speziell für die Schüler zu verringern. Mittlerweile, sagt Müller, wurde die Halterung in Ordnung gebracht.

Verständnis für die Stadt

Der junge Mann, der an der Hochschule für Technik, Wissenschaft und Kultur (HTWK) in Leipzig ein Studium zum Bibliothekar absolviert, hat durchaus Verständnis dafür, dass sich die Stadt mit Investitionen in die Sporthalle zurückhält. „Uns ist bewusst, dass man in eine Halle, die bald abgerissen wird, nicht mehr viel Geld reinsteckt.“

Schäden in der Bornaer Turnhalle West. Quelle: WBG Medizin Borna

Genau damit erklärt auch Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) das Vorgehen der Kommune. Schließlich sind die Pläne zur Errichtung einer neuen Sporthalle als Ersatz für das immer noch betriebene Blech-Objekt aus DDR-Zeiten bereits recht konkret. Dass aber die Duschen, die offenkundig schon instand gesetzt worden sind, nach wie vor für die Sportler gesperrt sind, sei nicht nachvollziehbar, so Richard Müller.

Gegründet im Jahr 1963

Die Ursprünge des Vereins gehen auf das Jahr 1963 zurück. Damals wurde das Krankenhaus im Bornaer Norden eröffnet. Mitarbeiter bildeten einen Verein, woher die Bezeichnung Medizin im Vereinsnamen herrührt. Die Buchstaben WBG stehen für die Wohnungsbaugenossenschaft Espenhain, die den Verein, zu dem auch eine kleine Abteilung mit Hobbyfußballern gehört, seit mehr als zwei Jahrzehnten unterstützt.

Von Nikos Natsidis